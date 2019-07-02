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Doğu Perinçek mahkemenin Ergenekon kararını değerlendirdi

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ergenekon kumpas davasında çıkan sonucu "Türk yargısının altın kararı" sözleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet yargısına güvendiklerini belirten Perinçek, Ergenekon'un yanı sıra Balyoz gibi FETÖ'nün diğer kumpas davalarında da altın kararlar verildiğini vurguladı

Doğu Perinçek mahkemenin Ergenekon kararını değerlendirdi

Kumpas yargılamaları sırasında FETÖ'cü hakim ve savcılara böyle seslenmişti Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek… O seslendiği FETÖ'cülerin verdiği kararlar 1 Temmuz itibariyle tarihin çöplüğüne atıldı. Ergenekon kumpas davası tüm sanıkların beraatıyla resmen çöktü.

Perinçek, Türk yargısının sadece Ergenekon'da değil diğer davalarda da FETÖ ve PKK'ya karşı altın kararlar verdiğini söyledi.

Vatanseverleri yargılamaya çalışan FETÖ'cü hakim ve savcıların bir kısmı firar bir kısmı ise tutuklu durumda. Ergenekon'da rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılaması 8'inci Yargıtay Ceza Dairesinde devam ediyor. Yargılamalar sırasında FETÖ'cüler İstanbul'daki Ergenekon davasının devam ettiğini, kendilerinin yargılanamayacağını savunuyorlardı. O dayanakları bir kez daha  çöktü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #ergenekon
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