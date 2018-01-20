Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Perinçek, "Yüreğimiz kahraman Mehmetçikle çarpıyor. Zafer Türk ordusunun olacak." ifadelerini kullandı

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam etti. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, harekata dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Doğu Perinçek paylaşımında, "Yüreğimiz kahraman Mehmetçikle çarpıyor. Zafer Türk ordusunun olacak." ifadelerini kullandı.



Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, "Kandil şu anda teslim olmayı tartışıyor. Mehmetçiğin zafer harekatı başladı" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.



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