Doğu Perinçek: Millî Hükümet için oylar Mustafa İlker Yücel'e

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yazısı şöyle:
"Sandığa giderken, Türkiye’nin önüne bakalım. Bizi neler bekliyor ve bizim o bekleyenlere yanıtımız nedir?
ÖNÜMÜZDE HÜKÜMET SORUNU VAR
İşçiden çiftçiye ve sanayiciye kadar hepimiz “Böyle gitmez” diyoruz. O zaman “Nasıl gider” sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. Evet, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi yapılıyor ama Türkiye’nin önünde hükümet sorunu var. Ak Parti’nin Türkiye’yi tek başına yönetemeyeceği bir sürece girdik.
ÜRETİM DEVRİMİ İÇİN MİLLİ HÜKÜMET
Ancak daha önemlisi, Türkiye Atlantik sisteminden palamarları çözdü ve Avrasya’daki konumuna yerleşiyor. Bu bir sistem değişikliğidir. Demek ki, önümüzdeki süreçte yalnız hükümet değişmeyecek, sistem de değişecek. Türkiye, Borçlanma Ekonomisinden kurtulacak, Üretim Devrimi yapacak.
ABD’NİN HAMLESİ
Atlantik sisteminin patronu olan ABD emperyalizmi telaş halinde. Ekrem İmamoğlu’yla bir hamle planladı. İmamoğlu’nun bir koluna HDP/PKK’yı diğer koluna da FETÖ’yü taktı. Türkiye’yi denetim altında tutmanın çaresini arıyor. O da olmazsa, Türkiye Avrasya’ya yaralı gitsin istiyor. Ekonomik sarsıntıların belirlediği bir zeminde Ak Parti’nin bu gidişe tek başına direnme yeteneği yok.
SAMSUN’DA BAŞLAYAN YOL
Zorlukları yenecek gücü birleştirmek gerekiyor. Türkiye İttifakı bu zorunluluğun gereği olarak gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs’ta “Bitmeyen Yolculuk” sloganıyla Samsun’a çıktı ama Samsun’da bekliyor. Yolculuk, şu anda Samsun’da bitmiş gözüküyor. Oysa Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan Havza’ya, oradan Amasya, Sivas, Erzurum, tekrar Sivas ve en son Ankara’ya ulaşan bir yolda ilerlemişti. Rota, Millî Hükümet rotası idi. Samsun’a çıkış, Millî Hükümetin ilk adımıydı.
Zorluklar, genel Türkiye İttifakı çağrılarıyla değil, Türkiye İttifakının hükümetini kurarak aşılır. Zorlukları yenecek gücü birleştireceğiz ve zorlukları millete paylaştıracağız: Eylem planı budur.
YIKICILIĞIN MÜTTEFİKİ KALMASIN
Türkiye, öyle bir hükümet kurmalıdır ki, muhalefet de o hükümetin içinde olsun. Zorlukları yenme programını baltalayacak bir muhalefet kalmasın. Daha doğrusu ABD’nin güçlerini oluşturan Bölücü ve FETÖ’cü yıkıcılığa müttefik bırakmayalım. CHP’yi o ittifakın içinden kurtaralım ve hükümete ortak yapalım. Türkiye’ye çıkış yolu üreten Devlet Adamının bugünkü işi budur. Cumhurbaşkanı’nın Samsun’dan sonra çevik davranarak, CHP, MHP ve Vatan Partisi’ni zorlukları yenmek için hükümet ortaklığına çağırması, Bitmeyen Yolculuğun ikinci adımı olmalıydı.
İSTANBUL FIRSATI
Yine olur. Ama şu anda Ak Parti’nin bu tarihi adımı atamadığı görülüyor. Bu durumda Türkiye, ABD’nin bıçağına boynunu uzatacak değil elbette. Yarınki İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi bir fırsattır. İstanbul seçmeni, Türkiye’ye bir ışık tutabilir. İstanbul halkı, Bitmeyen Yolculuğun İkinci adımına fener tutabilir.
OYLARIN ANLAMI
Atılan oyların anlamı nedir? İstanbul seçimine katılan partilere bakalım:
Ak Parti, çıkmazı temsil ediyor. Bitmeyen Yolculuğun adımını atamıyor, yolu bitirmiş manzarası veriyor. Zorlukları aşacak birikimden, güçten, itibardan ve güvenden yoksun. Milleti birleştiremiyor. Bunun için MHP de yetmiyor. Ak Parti’ye giden oylar çıkmazda debelenmek anlamına geliyor.
CHP, çözümsüzlüğün adı. Dahası, yanına aldığı HDP/PKK ve FETÖ ile kargaşalığa ve belirsizliklere yönelişi temsil ediyor. Bırakalım Türkiye’nin kurtarılmasını, CHP’nin kendisi kurtarılmaya muhtaç.
Zorlukların üstesinden gelecek Millî Hükümet yolunu açacak biricik çözüm, Vatan Partisi’nin güçlenmesidir.
O ki bu Belediye Seçimi, bir hükümet seçimi haline geldi, seçenekler ortada:
Ak Parti, zorluklara yenilmek, borç batağında boğulmak.
CHP ve müttefikleri, kargaşalıklarda heder olmak.
Boğulmak ile heder olmak, özetle Çatal Çıkmazdır. Türkiye, Ak Parti ya da CHP kazandı diye boğulmayacak ve heder olmayacaktır biliyoruz. Ancak zorlukların üzerine yeni zorluklar binecektir, bedel ağırlaşacaktır.
ÇIKIŞ YOLUNU GÖSTEREN OY
Vatan Partisi ise, Millî Hükümet ya da Türkiye İttifakı Hükümetinin yolunu açan partidir. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel’e verilen oylar, yön gösteren işaret değerindedir.
Samsun’da başlayan Bitmeyen Yolculuğun, önümüzdeki menzili Millî Hükümet’tir. O yolun haritasını çizen, o yolu aydınlatan, o yola ilerlemenin mücadelesini veren parti, Vatan Partisi’dir.
Anlamlı oy, Bitmeyen Yolculuğun Millî Hükümetine yol gösteren oydur.
Çatal çıkmaz, sistemin çıkmazıdır.
Türkiye’nin kurtuluşu, Türkiye İttifakındadır, Millî Hükümettedir.
Millî Hükümet için, oylar Mustafa İlker Yücel’e."
ulusal.com.tr
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