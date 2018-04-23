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Doğu Perinçek Nazilli'de konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Nazilli'de konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, CHP-İyi Parti birlikteliğini değerlendirdi. Doğu Perinçek, ekonomideki duruma da değindi. Vatan Partisi lider, "Türkiye'nin çözümü Vatan Partisi'dir." dedi.

Doğu Perinçek Nazilli'de konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde konferans verdi.

Gündeminde erken seçim vardı Perinçek'in. CHP-İyi Parti birlikteliğini değerlendirdi.

Parti programına değinen Doğu Perinçek, çözümün Vatan Partisi'nde olduğunu söyledi.

Perinçek, ekonomideki durumu değerlendirdi, çözüm yolunu anlattı.

Vatan Partisi lideri, konferansın sonunda Gönül Defteri adlı yeni kitabını imzaladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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