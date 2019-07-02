Doğu Perinçek, neoliberal sistemin dayatmalarını yazdı

Borçlanma ekonomisi Türkiye'yi ekonomik çıkmaza sürüklerken, bozuk ekonomik düzen üreticiyi baskı altına alıyor. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, "IMF'nin öcüleri" başlığı ile kaleme aldığı yazısında, hangi kavramlar üzerinden toplumda korku oluşturulduğunu başık başlık sıraladı

Neoliberal sistem, üretimi bitme noktasına getirdi. Borçlanma ekonomisi, çıkmazda. Türkiye'nin önündeki çıkış yolu ise "Üretim Devrimi".



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek neoliberal sistemin toplumu korkutmak için çeşitli "öcüler" oluşturduğunu söyledi. "IMF'nin öcüleri" başlıklı yazısı ile, topluma neler dayatıldığını açıkladı.



Perinçek "Korumacılık, devletçilik, geri teknoloji kullanımı, enflasyon, merkez bankası, Türk Lirası, kontrollü Kambiyo" kavramlarını, sistemin korku unsuru olarak dayattığını belirtti.



"Gümrükleri kaldırıp yabancı mallara kapıyı pencereyi açmak için, toplumu “Korumacılık” ya da “İthal ikâmesi” öcüsüyle korkuttular. Devletçiliği öcü ilan ettiler. Sonuç: Dışardan alıyorduk artık orda da zorlanıyoruz. Her boydan sanayicimiz, geri teknoloji kullanmakla suçlandı. Elimizde olan hangi makine ve araç varsa, onlarla üretmeye mecburduk. İleri teknolojiler üretmenin yolu buydu."



Vatan Partisi Lideri "enflasyon öcüsünün" zararlarını da öğrenmek zorundayız dedi. Üretmek için, "Maliyetlerde belli artışları göze almak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Doğu Perinçek, "Merkez Bankası" bağımsızlığı adı altında oluşturulmak istenen "bağlılığı" vurguladı yazısında.



"IMF’nin en tehlikeli öcülerinden biri budur. Dünyanın parasal merkezleri, “Merkez Bankalarını biz yöneteceğiz” demezler, “bağımsız olsun” derler ve diyorlar. O nedenle “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı’nın tek bir anlamı vardır: Dünya sermaye odaklarına bağımlı olsun! Oysa güçlü Merkez Bankası, ekonomik kalkınma için şarttır. Onlara göre, Merkez Bankası ile birlikte Türk Lirası da bir öcüdür."



Ve kontrollü kambiyo... Perinçek, "Küresel merkezlerin dayatmalarıyla kurulan borcu borçla çevirme sisteminin sürüp gitmesi için, yabancı paranın giriş çıkışını denetleyecek kambiyo kontrolü öcü olarak gösterilmektedir" dedi. Vatan Partisi Lideri, uyardı:



"Bütün bu öcüler, küresel sermayenin hakimiyet ve denetimi içindir. Serbestlik adına liberalizm adına talep ettikleri her şey, Dolar saltanatının diktasına hizmet etti. Eğer bu diktaya boyun eğmez, öcülerden korkmazsanız, IMF’nin kapısını bile çalamazsınız, dahası yaptırımlar da gelir, cehennem zebanileriyle tanışırsınız."



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