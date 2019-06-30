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Doğu Perinçek, Öncü Kadınlara seslendi: Türk kadını müstesnadır, devrimlere önderlik edendir

Tarihi Öncü Kadın kurultayında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk kadının Cumhuriyet ve Hürriyet devrimlerine yaslandığını söyledi. Müstesna bir örnek olan Türk kadının devrimci karakteri olduğunu belirten Perinçek "Öncü Kadın da onun temsilcisidir" dedi. Perinçek, Öncü Kadın'ın vatan savaşını kesin zafere ulaştırmak ve üretim devrimini oluşturmak gibi görevleri olduğunu vurguladı

Doğu Perinçek, Öncü Kadınlara seslendi: Türk kadını müstesnadır, devrimlere önderlik edendir

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Öncü Kadın üyelerine seslendi, Türk kadının devrimci köklerine vurgu yaptı.

Öncü Kadın Olağanüstü Genel Kurultayında konuşan Perinçek, Türk kadınının müstesna bir örnek olduğunu söyledi.

Perinçek, Öncü Kadın'ın önünde önemli görevler bulunduğunu belirtti.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Türkiye'de bir iktidar sorunu olduğunu ifade etti. Çözüm yolu için Millî Hükûmet vurgusu yaptı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #doğu perinçek #öncü kadın #vatan partisi
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