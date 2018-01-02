Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında Rafet Ballı'nın İran'daki olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

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Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu Programında Rafet Ballı'nın özellikle İran'daki olaylar ve gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor.



Perinçek'in Rafet Ballı'nın sorduğu sorulara verdiği yanıtların önemli satırbaşları şu şekilde...



'SAHNEYE ÜRETİCİLER ÇIKACAK'

- Özal'la başlayan borçlanma ekonomisi bitti



'İRAN'DAKİ OLAYLAR'

- Planlı bir hareket olduğu açık. Kışkırtmanın arkasında Amerika ve İsrail var. Şiddet kullanılması planlı olduğunun kanıtı.

- İran'daki olayları Amerika kışkırtıyor. Amacı olayları bütün bölgeye yayarak güçlerini ayakta tutmak ancak başarı şansı yok

- Türkiye ve Rusya'nın 'dış müdahale' vurgusu İran'a yönelik tertibi anladıklarını gösteriyor.

- İran'a yönelik fitne Türkiye ve Rusya'yı da hedef almaktadır.



İRAN DEVLETİ VE HALKININ YANINDAYIZ

- Olayları Amerika-İsrail kışkırtıyor.



CHP İRAN'DAKİ FİTNEYİ DESTEKLİYOR

- Engin Altay'ın sözlerini değerlendiren Doğu Perinçek, bölgedeki saflaşmada CHP Amerika tarafında ifadelerini kullandı.

- İran'daki fitneye destek veren CHP, bölgedeki saflaşmada Amerika'nın tarafında.​







