Doğu Perinçek: "Özel ve Kılıçdaroğlu'nun Programı Aynı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Balıkesir’de “Türkiye’nin Çıkış Yolu” konferansında konuştu. Konferansta gündeme ilişkin değerlendirme yapan Perinçek, ‘’Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı programı ve siyaseti savunuyor." dedi.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Balıkesir’de “Türkiye’nin Çıkış Yolu” konferansında konuştu. Konferansta gündeme ilişkin değerlendirme yapan Perinçek, ‘’Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı programı ve siyaseti savunuyor. FETÖ ile ikisi de beraber, PKK ile kol kola, selamlar Demirtaş'a, bölücülüğe selam yolluyorlar’’ dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesirlilerle "Türkiye'nin Çıkış Yolu" başlıklı konferansta bir araya geldi

Perinçek, siyasi arenada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Özgür Özel’i değişim olarak görenleri ‘’Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı programı ve siyaseti savunuyor’’ sözleriyle eleştirdi.

Perinçek çözüm olarak Vatan Partisi’ni işaret etti.

Diyanet-Sen'den Blinken'a Tepki: "İşte Burası Katliamlar Yuvası"Diyanet-Sen'den Blinken'a Tepki: "İşte Burası Katliamlar Yuvası"Gündem
# Doğu Perinçek # vatan partisi
Çok Okunanlar
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek: "Özel de Kılıçdaroğlu da FETÖ ve PKK ile kol kola!" Doğu Perinçek: "Özel de Kılıçdaroğlu da FETÖ ve PKK ile kol kola!" Kuzey Işıkları Nedir? Kuzey Işıkları Nedir?