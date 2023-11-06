Doğu Perinçek: "Özel ve Kılıçdaroülu'nun Programı Aynı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Balıkesir’de “Türkiye’nin Çıkış Yolu” konferansında konuştu. Konferansta gündeme ilişkin değerlendirme yapan Perinçek, ‘’Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı programı ve siyaseti savunuyor. FETÖ ile ikisi de beraber, PKK ile kol kola, selamlar Demirtaş'a, bölücülüğe selam yolluyorlar’’ dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Balıkesirlilerle "Türkiye'nin Çıkış Yolu" başlıklı konferansta bir araya geldi



Perinçek, siyasi arenada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Özgür Özel’i değişim olarak görenleri ‘’Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı programı ve siyaseti savunuyor’’ sözleriyle eleştirdi.



Perinçek çözüm olarak Vatan Partisi’ni işaret etti.