Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu: "sokağa çağıran ABD, figüran olmayın"

Perinçek, sokakları hareketlendirenin şu anda ABD olduğunu belirterek, "figüran olmayın" diye çağrıda bulundu. Programda, Abdullah Öcalan’ı yargılayan hakim Turgut Okyay ile birlikte konuşma yapan Perinçek, silah bırakma sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Bu bayram, bize kahramanlığı ve fedakarlığı öneriyor. Büyük değerler için kendini adamak anlamına geliyor. Biz de her zaman öncü kararlılığı hayata geçirip, bu mirası gelecek kuşaklara taşıyacağız."

Yüzlerce Vatan Partisi üyesinin katıldığı bayramlaşma programı, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde düzenlendi ve illerden canlı bağlantılarla katılım sağlandı.

"Zorluklar bizden korksun. Görev zamanı geldiğinin bilincindeyiz."

Perinçek'in gündeminde, CHP'nin başlattığı sokak hareketleri vardı.

“İç cephede çeşitli sorunlar var. Sokak hareketi başladı. CHP Genel Başkanı, batıya entegre olacağız diyor ve imdat çağrıları yapıyorlar.”

Perinçek, bu eylemlerin arkasında ABD'nin bulunduğunu vurguladı ve gençleri uyardı.

“Şu an sokağa çağıran ABD… Bunu kardeşlerimize anlatacağız, senaryolarda figüran olmayın. Tayyip Erdoğan’dan Türkiye’nin kurtulması gerekiyor ama o kurtarıcı ABD değil. Cesur olacağız, öncü olacağız, kitlelerin kuyrukçusu olmayacağız.”

Perinçek, salona PKK lideri Abdullah Öcalan'ı yargılayan hakim Turgut Okyay ile birlikte geldi.

“Öcalan’ı Türk yargıcı yargıladı. Onun Türk milletine bağlılığı... Onunla beraber olmak bize ayrı bir ilham veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz."

“Bayramınız kutlu olsun, mutlu günler dilerim. Mücadeleye devam edin, saygılar sunuyorum. Görevimizi yaptık, bir kusurumuz yoktu. Kimseye ülkemizi bırakmayız.”

Perinçek, PKK ile mücadeleyi başarıya ulaştıran süreci anlattı.

“Turgut Okyay’ın başlattığı yargılama, milli devletin güçlenmesi ve PKK’ya karşı mücadelede önemli bir karardı. Şimdi geldiğimiz noktada, Türk devleti, Öcalan’a örgütüne silah bırakma çağrısı yaptırabiliyor."

Perinçek, Öcalan’ın 27 Şubat’ta örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısındaki "bütünleşme" ifadesine dikkat çekti.

“Öcalan’ın çağrısında en önemli nokta şu: Silah bırakmakla yetinmiyor, Türk devleti ve toplumu ile bütünleşme amacı güdüyor."