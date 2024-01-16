Doğu Perinçek: "Piyonlarla değil ABD ile savaşıyoruz"

Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan'ın gündeme dair sorularıno yanıtladı.



Perinçek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir durumun olduğunu ifade etti. Vatan Partisi lideri konuya dair sözlerini şöyle sürdürdü:

- Son verdiğimiz şehitler sıradan bir durumun devamı değil. Bunu iyi anlamamız lazım. Devletin anladığını sanıyorum. Çünkü aniden Dolmabahçe’de bir güvenlik toplantısı yapıldı. Ta Şırnak’tan komutanlar geldi. Bu herhangi bir şehit verme olayında rastladığımız bir durum değil. Yeni durumun Türk devleti yöneticileri tarafından ve TSK tarafından tespit edildiği belli. Yeni durum şu, birinci olgu olarak söyleyeyim, önümüzdeki süreçte Amerika güdümlü teröre karşı mücadelede hava sahasının Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde Türk uçaklarına kapatılacağı koşullarda mücadele edeceğiz. Bakın kapatacak değil şu an içinde yaşadığımız durum bu onu söyleyeyim. Bunun böyle olacağı görülüyor. Perinçek ikinci olarak Türk İHA ve SİHAlarının Amerikan F-16 ve Patriotları tarafından hedef alınacağını ve hatta alındığını belirtti. Genel Başkan bu konuda 5 Ekim'de SİHAmızın düşmesi olayını örnek gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD güdümlü teröre karşı mücadelede yeni döneme giriyoruz. ABD'nin hava sahasını Türk uçaklarına kapatacağı koşullarda mücadele edeceğiz.#canlı izlemek için tıklayınhttps://t.co/CKFN6HQ7UB pic.twitter.com/R2T5C0DmRl — Ulusal (@ulusalkanal) January 16, 2024

'ARTIK PİYONLAR DEĞİL DİREKT ABD SAVAŞIYOR'

Perinçek, yeni durumun üçüncü olgusu olarak artık piyonların değil direkt ABD'nin savaştığını vurguladı ve konuşmasına şöyle devam etti:

- Üçüncü olgu ABD yalnız kara gücüm dediği PKK’yı değil kendi özel kuvvetlerini de Black Waters gibi kullanılıyor. Son terör saldırısında kullanıldı. ABD vekalet savaşları veriyordu. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerini piyon olarak kullanıyordu. Şimdi kendi askeri güçlerini ve silahlarını kullanmaya başladı. Savaşa soktu. Yeni bir durumun içindeyiz. Yeni konum yeni strateji gerektiriyor.

'KAFALAR SANDIĞA GÖMÜLMÜŞ DURUMDA'

Bu konuyu açıklamalarına rağmen Türkiye'nin gündeminin seçim ve ittifaklar olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek, konunun kamuoyunda pek anlaşılmadığını söyledi:

- Pazar günü toplantı yaptık açıkladı. Türkiye’nin gündemine bakıyorum. Kafalar sandığa gömülmüş durumda. Kafaları sandıktan çıkartmamız cepheye taşımamız lazım. Çünkü bunu sadece devlet ve milletçe çözebiliriz. Türk milletinin bilicini seferber etmemiz lazım. Ya istiklal ya ölüm mesela bir bilinçtir. ABD'nin cephenin yayılmasından yana olmadığını söyleyen Perinçek, "Zaten başka yerlerde savaşıyor ama istemeyerek de olsa o savaşı yaymak zorunda kalıyor. İşte Yemen’e karşı harekat yapıyor. Türkiye’ye karşı mücadeleye giriyor. ABD’yi de zorlayan bir durum var burada. Türkiye’yi durdurması lazım ABD’nin bunu biliyor. Türkiye’nin bölge ülkeleri ile birlik olması ABD’nin planlarını bozacaktır. Türkiye’nin Asya kayması ABD’nin felaketi olur. ABD emperyalizminin bugünkü planlarının sonu olur.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Kafalar sandığa gömülmüş durumda. Kafayı sandıktan çıkarmamız ve cepheye taşınmamız lazım. #canlı izlemek için tıklayınhttps://t.co/CKFN6HQ7UB pic.twitter.com/MyeIbEgrnm — Ulusal (@ulusalkanal) January 16, 2024

Çözümün son derece net olduğunu ifade eden Vatan Partisi lideri, çözümü "Türkiye, bölge ülkeleri ile silahlı işbirliği yapacak. Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terörü bu ülkeler temizleyecekler." diye ifade etti. Ancak bu basit çözüme karşı devletin bir zaaf içinde olduğunu özellikle AK Parti'nin ortaya koyduğu güvenli koridor planının terörü bitirme değil süpürme planı olduğunu vurguladı.

"Saldırıların arkasında İran var" söylemi hakkındaki fikirlerini sorulmasını üzerine Perinçek şunları söyledi: