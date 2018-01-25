Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda terör örgütü PKK-PYD'nin teslim olmayı tartışmaya başladığını açıkladı. Perinçek, terör örgütü PKK'nın yasal kolu HDP'de de çok şiddetli tartışmanın başladığını söyledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.



Doğu Perinçek, programda terör örgütü PKK-PYD'nin teslim olmayı tartışmaya başladığını açıkladı.



Perinçek, ayrıca, PKK'nın yasal kolu HDP'nin içinde de çok şiddetli tartışmaların başladığını belirtti.



Doğu Perinçek şunları söyledi:



Hem seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum hem oradaki konuklarımızı. Şehitlerimize hep beraber rahmet diliyoruz ve onları saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Bu harekat, başarıyla ilerliyor. Sert bir harekat. Sertliğini nereden anlıyoruz? Karşı tarafın yumuşamasından anlıyoruz. Kim yumuşuyor? Amerika bir kere. Bu harekatın muhattabı durumunda olan. Bir Türk-Amerikan savaşı süreci yaşıyoruz ama Amerika'yı görüyoruz. En son geldikleri nokta, Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD unsurlarının Afrin'e geçmesini bile önlemeye yönelik bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Amerika geri adım atıyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığının ve vurucu gücünün nasıl sonuç aldığını gösteren çok önemli bir gelişme. İkincisi, Hollanda'sı NATO'su oralarda da bir yumuşama var. Artık Türkiye'nin önüne çıkan, PKK'yı koruyan kollayan tavırlardan yavaş yavaş Türkiye'nin haklı olduğunu, güvenliğini korumakta Türkiye'nin çıkarı ve yararı olduğunu, hakkı olduğunu ifade eden, teslim eden açıklamalar var. Bu bakımdan harekat başarıyla ilerlemektedir.



PKK-PYD TESLİM OLMAYI TARTIŞMAYA BAŞLADI



En önemlisi, şu anda PKK-PYD teslim olmayı tartışmaya başlamıştır. Bunu size bilgi olarak bütün izleyicilerimize ve Türkiye kamuoyuna açıklıyorum. PKK şu anda teslim olmayı tartışmaya başlamıştır. Çünkü bir çıkmazdadır ve hiçbir başarı şansları yoktur. Teslim olmayı tartışırken 'Beşar Esad'ın Suriye devletinin ordusuna mı teslim olalım yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi teslim olalım' şeklinde bir tartışma yürütmektedirler. Bu bakımdan harekatın başarıyla ilerlediğini görüyoruz. Şunu saptamamız lazım. Bu bilgi, gerçek bir bilgidir. Bu bilgi, sağlam, güvenilir kaynaklardan alınan bir bilgidir.



HDP İÇİNDE DE ÇOK ŞİDDETLİ TARTIŞMA BAŞLADI



Başka bir bilgiden daha söz edeyim. Şu anda HDP içinde de Türkiye'de PKK'nın yasal siyasal partisi olan, kolu olan HDP içinde de çok şiddetli bir tartışma başladı. Şu ifade ediliyor: 'Biz Amerika'ya ve İsrail'e alet olduk. PKK, Amerika ve İsrail'e alet oldu. Kardeş kanı döktük. Artık bu kardeş kanı dökmeye son verilmelidir. Silahlar bırakılmalıdır' şeklinde bir eğilim hızla HDP'nin içinde büyümektedir.



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