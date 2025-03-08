Doğu Perinçek: "PKK'nın ölüm ilanı verildi, geriye cenazesinin kalkması kaldı"

Öcalan’ın çağrısının bir “marifet” ya da “hidayete erme” olarak yorumlanamayacağını söyleyen Perinçek, “Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin yıllardır süren mücadelesinin sonucudur. Bundan sonraki sürecin kesin sonuçlara ulaşmasının anahtarı da yine bu silahlı güçtedir.” ifadelerini kullandı.

Öcalan’ın metninin devlet tarafından dikte ettirildiği yönündeki iddialara karşı çıkan Perinçek, “O çağrıyı MİT yazamaz, Sayın İbrahim Kalın da yazamaz. Bu metin, tek taraflı bir irade beyanıdır ve PKK’nın teslim olduğunu gösteriyor.” dedi.

Perinçek, Öcalan’ın açıklamasındaki satır aralarına dikkat çekerek, “Bu çağrıda çok net bir amaç tarif ediliyor; devletle ve toplumla bütünleşme… Öcalan, bağımsız devlet, federasyon ya da özerklik gibi her türlü üniter devlete aykırı çözümü reddediyor. PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye de açık bir şekilde silah bırakma çağrısı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Silah bırakma çağrısının ardından yaşanacak sürece ilişkin uyarılarda bulunan Perinçek, Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail’in etkinliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerin Doğu Akdeniz ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Vatan Partisi lideri, Ege kıyılarında kurulan ABD üslerine dikkat çekerek, “Bu üsler Ege için değil, başka bir amaç için kuruluyor. İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakınlaşması da bu süreçle bağlantılı. Kürdistan projesiyle ilgili silahlı bir hesaplaşma başladığında, o üslerdeki Amerikan kuvvetleri sürece dahil olacak ve Türkiye iki cephede tehdit altında kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.