Doğu Perinçek: "PKK'nın ölüm ilanı verildi, geriye cenazesinin kalkması kaldı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Hasan Basri Akdemir’e verdiği röportajda, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını değerlendirdi. Perinçek, bu çağrının PKK’nın sona erdiğini ilan ettiğini belirterek, “Geriye sadece cenazenin kaldırılması kaldı.” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Doğu Perinçek: "PKK'nın ölüm ilanı verildi, geriye cenazesinin kalkması kaldı"
Yayınlanma: Güncellenme:

Öcalan’ın çağrısının bir “marifet” ya da “hidayete erme” olarak yorumlanamayacağını söyleyen Perinçek, “Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin yıllardır süren mücadelesinin sonucudur. Bundan sonraki sürecin kesin sonuçlara ulaşmasının anahtarı da yine bu silahlı güçtedir.” ifadelerini kullandı.

Öcalan’ın metninin devlet tarafından dikte ettirildiği yönündeki iddialara karşı çıkan Perinçek, “O çağrıyı MİT yazamaz, Sayın İbrahim Kalın da yazamaz. Bu metin, tek taraflı bir irade beyanıdır ve PKK’nın teslim olduğunu gösteriyor.” dedi.

Perinçek, Öcalan’ın açıklamasındaki satır aralarına dikkat çekerek, “Bu çağrıda çok net bir amaç tarif ediliyor; devletle ve toplumla bütünleşme… Öcalan, bağımsız devlet, federasyon ya da özerklik gibi her türlü üniter devlete aykırı çözümü reddediyor. PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye de açık bir şekilde silah bırakma çağrısı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Silah bırakma çağrısının ardından yaşanacak sürece ilişkin uyarılarda bulunan Perinçek, Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail’in etkinliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerin Doğu Akdeniz ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yaptı.

Vatan Partisi lideri, Ege kıyılarında kurulan ABD üslerine dikkat çekerek, “Bu üsler Ege için değil, başka bir amaç için kuruluyor. İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakınlaşması da bu süreçle bağlantılı. Kürdistan projesiyle ilgili silahlı bir hesaplaşma başladığında, o üslerdeki Amerikan kuvvetleri sürece dahil olacak ve Türkiye iki cephede tehdit altında kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar varAileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar varYurt
Mehmet Perinçek: "Avrupa kaybedenler kulübü, AK Parti kaybedenlerle kaderini birleştiriyor"Mehmet Perinçek: "Avrupa kaybedenler kulübü, AK Parti kaybedenlerle kaderini birleştiriyor"Dış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

öcalan vatan partisi
Günün Manşetleri
ABD’de Türkiye’yi “Orta Doğu ülkesi” olarak tanımlayan tasarı
Cumhuriyet Kadınları meydanlarda
"PKK'nın ölüm ilanı verildi, geriye cenazesinin kalkması kaldı"
"Avrupa kaybedenler kulübü, AK Parti kaybedenlerle kaderini birleştiriyor"
"Mektup almadık, baskılarla müzakere yapmayız’"
Can kaybı 48 Bin 453'e yükseldi
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Polatların beraatine savcılık itiraz etti
Rusya’dan AB’ye tepki
Derneğe kumar baskını
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor
Galatasaray'dan tarihi hamle! Galatasaray'dan tarihi hamle!
Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var
15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi 15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi