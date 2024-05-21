Doğu Perinçek: "Reisi şehittir çünkü görev başında hayatını kaybetti"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin şehit olmasının yankıları sürüyor. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "İbrahim Reisi şehit. Mazlumlar dünyasının bağımsızlığı adına mücadele etti" dedi.

Doğu Perinçek: "Reisi şehittir çünkü görev başında hayatını kaybetti"
Editör: Yağmur Biçen
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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin şehit olmasının yankıları sürüyor. Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuşan Doğu Perinçek:

"İbrahim Reisi şehit. Çünkü bütün mazlumlar dünyasının bağımsızlığı başı dik yaşaması adına emperyalizme karşı mücadele etti. Bu mücadelenin kahramanlarındandır İbrahim Reisi. Bunun için mücadele ederken görev başında can verdi. Azerbaycan'a bunun için gitmişti. Bu nedenle de tabii ki şehit olmuştur. Şehitlik bir dava üzerine can vermektir" dedi.

Doğu Perinçek, İbrahim Reisi için "şehit" kavramını ilk kullananların Vatan Partisi olduğunu vurgulayarak: "İlk biz dedik çünkü, cephedeyiz. Aynı davanın insanlarıyız" ded.

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# Doğu Perinçek # reisi # iran
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