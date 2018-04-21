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Doğu Perinçek sert tepki: Gazi meclis, şehit oldu

Erken seçim kararının TBMM'de kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sert konuştu; "Gazi meclis, şehit oldu" dedi.

Doğu Perinçek sert tepki: Gazi meclis, şehit oldu

Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın birlikte aldığı seçim kararına milletvkillerinin onay vermesini bu ifadelerle değerlendirdi. Perinçek, ne zaman hangi sürede partiler ön seçim yapacak diye sordu?

İzmir Kitap Fuarında Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Lideri, adayların nasıl belirleneceğinin belli olmadığını hatırlattı.

Perinçek anayasa çiğnemenin devrim ile sonuçlanacağını vurguladı.

Fuarda Perinçek'e ilgi yoğun oldu. Vatan Partisi Lideri hem kitaplarını imzaladı hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için vatandaşlardan imza topladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #Gazi meclis #seçim #erdoğan #tbmm #24 Haziran seçim
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