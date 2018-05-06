Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Çin'den sordu,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam odasında sosyal medya hesabından yanıt vermeye çalıştı. Lafı dolaştırdı, nerde olduğunu açıklayamadı.
Perinçek'in sorularına yanıt vermek yerine hakaret etti Bahçeli, tehdit etti.
Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in bu sözlerine de yine sosyal medyadan karşılık verdi.
ulusal.com.tr
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