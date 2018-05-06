MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in eleştirilerine yanıt vermek yerine hakaret etti, tehdit etti.

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Çin'den sordu,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam odasında sosyal medya hesabından yanıt vermeye çalıştı. Lafı dolaştırdı, nerde olduğunu açıklayamadı.Perinçek'in sorularına yanıt vermek yerine hakaret etti Bahçeli, tehdit etti.Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in bu sözlerine de yine sosyal medyadan karşılık verdi.