Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu.



Vatan Partisi Lideri Perinçek, "Türkiye'yi yönetecek kadroya sahibiz. Türkiye'nin önündeki zorluklardan korkmuyoruz" dedi.



Perinçek açıklamasında, "Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var" bilgisini verdi.



Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

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"Cumhurbaşkanı adaylığı için vatan partisi genel Başkanı olarak başvuru yaptım.



Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yenecek, üstesinden gelecek, ülkemizi üretim ekonomisine, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var.



Ermeni Soykırımı yalanını bütün dünyaya karşı ortadan kaldırdık, yerlebir ettik. Bu büyük bir miras. Aynı şekilde Silivri duvarını yıktık.



Yani Cumhurbaşkanı adaylığına başvururken, Silivri zindanının duvarını yıkmış milletin gücüyle bir partinin genelbaşkanı olarak başvuruyorum. İçerinden biz mücadele ettik, dışarıdan yüz binler mücadele ettik ve Türkiye'nin önünü açtık. Böylece Türkiyemizin vatan bütünlüğünü sağlayacağı, terörü ortadan kaldıracağı koşulları yarattık.



"ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİNİ BOZGUNA UĞRATTIK"



15-16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıkıp, 'Bu darbe Amerikancı darbedir. Bu darbe Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbesidir; Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbede yoktur. Türk Ordusu, Türk Milletiyle birlikte ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır' dedik. ABD destekli darbe girişimini bozguna uğrattık.



Önümüzde zorluklar var. Çetin bir döneme giriyoruz. Ekonomide çetin bir dönem. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomide depremden söz ediyor. Türkiye'ye yönelik tehditler var. Buna karşı biz, Türkiye'yi yönetiriz. Cumhurbaşkanlığı görevini aldığımız, geçmiştiren getirdiğimiz birikimimizle, kadrolarımızla Türkiye'yi aydınlıklara çıkarırız. Türkiye'yi birleştiririz. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Milletimize buradan sevgiler saygılar sunuyoruz."



100 bin imza toplayacak mısınız?



Bizler 100 bin yurttaşımızı Silivri zindanlarının önüne yığmışız. 3 kez yığmışız. Biber gazlarına karşı, TOMA'lara karşı... İlçe seçim kurullarına mı götüremeyeceğiz. Şu anda elimizde beni aday gösteren 90 bin dilekçe var. Doğu Perinçek, 9 Mayıs günü resmi olarak da Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Cumhurbaşkanı olacak!



1919'da anketler Mustafa Kemal'i göstermiyordu. Mekke'de Hz. Muhammed'i göstermiyordu. Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçiği göstermiyordu.



İttifak görüşmeleri...



Henüz bir karar yok. Ancak bizim derdimiz milletvekili olmak değil. Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Bizim hedefimiz üretim ekonomisini kurmak ve terörü bitirmek.



TÜRKİYE PROMTERLE YÖNETİLEMEZ



Türkiye bu süreçte promterle yönetilemez. Ekonomik depreminin çözümünü promterte bulamazlar."



