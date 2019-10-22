Doğu Perinçek: Süpürmek yetmez imha edilmeli! PKK'ya karşı Şam ile birlikte hareket edilmeli

Türkiye sınır hattındaki PKK varlığı sona erdirmek için 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine geçti.

Türk Ordusu kısa sürede büyük başarılara imza attı. PKK'nın tünelleri barikatları ve silahları onları kurtarmadı. 775 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 600'den fazla PKK'lı silah bırakıp kaçtı. 40'dan fazla örgüt üyesi de askerlere teslim oldu.

PKK'nın hezimete uğradığını gören Amerika, üst düzey yetkililerini Ankara'ya gönderdi. O görüşmede Türkiye'ye 120 saat süre verdi. PKK'nın 32 kilometre güvenli bölgeye çekilmesi istendi. Sürecin sonuna gelindi.

Bundan sonra neler olacak. Eğer PKK istenilen bölgelerden çekilmezse operasyon kaldığı yerden devam edecek.

Eğer, terör örgütü PKK, Türkiye'nin istediği güvenli bölge hattına çekilirse operasyon duracak. Suriyeliler o noktalara yerleştirilecek.

Ancak güvenli bölge gerisinde kalan PKK'lılar yine tehdit. İşte Vatan Partisi bu noktada çözüm önerisini sundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın yok edilmesi için Şam ile Ankara'nın ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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