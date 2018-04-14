Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "Suriye, ABD saldırılarına boyun eğmeyecek. Türkiye, ABD bombalarından medet uman Cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip Erdoğan iktidarı haçlıların ve İsrail'in yanında. Haçlı saldırılarını alkışlayanları Türk Milleti desteklemez." ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Suriye'ye emperyalist saldırıya karşı basın açıklaması yaptı.



Doğu Perinçek şunları söyledi:



"Suriye, ABD saldırılarına boyun eğmeyecek.



Türkiye, ABD bombalarından medet uman Cumhurbaşkanı istemiyor.



Tayyip Erdoğan iktidarı haçlıların ve İsrail'in yanında.



Haçlı saldırılarını alkışlayanları Türk Milleti desteklemez."



ulusal.com.tr

