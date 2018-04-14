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Doğu Perinçek: Suriye ABD saldırılarına boyun eğmeyecek

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "Suriye, ABD saldırılarına boyun eğmeyecek. Türkiye, ABD bombalarından medet uman Cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip Erdoğan iktidarı haçlıların ve İsrail'in yanında. Haçlı saldırılarını alkışlayanları Türk Milleti desteklemez." ifadelerini kullandı

Doğu Perinçek: Suriye ABD saldırılarına boyun eğmeyecek

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Suriye'ye emperyalist saldırıya karşı basın açıklaması yaptı.

Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Suriye, ABD saldırılarına boyun eğmeyecek.

Türkiye, ABD bombalarından medet uman Cumhurbaşkanı istemiyor.

Tayyip Erdoğan iktidarı haçlıların ve İsrail'in yanında.

Haçlı saldırılarını alkışlayanları Türk Milleti desteklemez."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #suriye
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