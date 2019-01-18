Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, IRNA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Perinçek, Türkiye ile Amerika arasındaki çelişmelerin stratejik olduğunu belirterek, "Türkiye Amerika’nın dayattığı ekonomi yüzünden borç batağında ve yine Türkiye’yi bölme tehdidi ABD ve İsrail’den geliyor. Bu tehdit şimdi Doğu Akdeniz’de yoğunlaşıyor. Bu nedenlerle Türkiye’nin önündeki süreçte Amerika’ya direnmesi bir mecburiyet." dedi.

Anahtar Değer: Türkiye-Suriye İş Birliği



Perinçek,



Perinçek, İran’ın terörizmle mücadelede bölge ülkelerine verdiği etkin desteğin İran aleyhine uygulanan baskılarda etkisi ile ilgili , ‘’İran’ın ABD-İsrail güdümlü teröre karşı mücadelesi elbette İran’a yönelik baskıları beraberinde getiriyor. Ne var ki biz



"Türkiye’nin kararlılığına ABD’nin karşı koyma yeteneği yoktur."



Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye’nin Suriye’de izlediği politika, Fırat’ın doğusu ile ilgili gelişmeler ve Trump’ın tehdidi ile ilgili değerlendirmesinde, ‘’Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Terör Örgütünü sınır ötesinde bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail’in “Kürt özerk bölgesi” adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda ve Menbiç’te PKK ve DEAŞ teröristlerini temizleyecek güce sahiptir. Türkiye’nin kararlılığına ABD’nin karşı koyma yeteneği yoktur. ‘’ dedi.



Perinçek sözlerinin devamında, ‘’Trump’ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor. Çünkü ABD, Türkiye’ye yönelttiği tehdidi savaşı sürdürerek hayata geçirebilecek durumda değildir. ABD, yenildiği için Suriye’den çekiliyor. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. Türkiye Hükümeti, Kuzey Irak’ta başarı kazanmış olan modeli, hem Suriye’nin kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz’de uygulamak durumundadır. Bunun için Suriye hükümeti ve Suriye Devletinin Ordusuyla derhal işbirliğine geçilmelidir.’’ dedi.



Perinçek, Türkiye ile Amerika arasındaki çelişmelerin stratejik olduğunu belirterek, ‘’ Türkiye Amerika’nın dayattığı ekonomi yüzünden borç batağında ve yine Türkiye’yi bölme tehdidi ABD ve İsrail’den geliyor. Bu tehdit şimdi Doğu Akdeniz’de yoğunlaşıyor. Bu nedenlerle Türkiye’nin önündeki süreçte Amerika’ya direnmesi bir mecburiyet. ‘’ dedi.

Perinçek, IRNA ’ya yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye’de son zamanlarda teröristler karşısında kazanılan başarılar sonrası, bölgenin geleceği ile ilgili, ‘’Bölgenin geleceğini ancak Türkiye, Suriye, İran ve Irak beraberliği belirleyebilir. Bugün, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek anahtar değerdedir. Bölgesel işbirliğinin sonucunda ABD gidiyor, PKK bitiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü hepimizin ortak işi.’’ dedi.Perinçek, İran’ın terörizmle mücadelede bölge ülkelerine verdiği etkin desteğin İran aleyhine uygulanan baskılarda etkisi ile ilgili , ‘’İran’ın ABD-İsrail güdümlü teröre karşı mücadelesi elbette İran’a yönelik baskıları beraberinde getiriyor. Ne var ki biz Vatan Partisi olarak İran’a uygulanan ambargoya karşı kararlı mücadele ediyoruz. Türkiye-İran dostluğunu bölgenin ve ülkelerimizin geleceği bakımından yaşamsal önemde görüyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye’nin Suriye’de izlediği politika, Fırat’ın doğusu ile ilgili gelişmeler ve Trump’ın tehdidi ile ilgili değerlendirmesinde, ‘’Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Terör Örgütünü sınır ötesinde bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail’in “Kürt özerk bölgesi” adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda ve Menbiç’te PKK ve DEAŞ teröristlerini temizleyecek güce sahiptir. Türkiye’nin kararlılığına ABD’nin karşı koyma yeteneği yoktur. ‘’ dedi.Perinçek sözlerinin devamında, ‘’Trump’ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor. Çünkü ABD, Türkiye’ye yönelttiği tehdidi savaşı sürdürerek hayata geçirebilecek durumda değildir. ABD, yenildiği için Suriye’den çekiliyor. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. Türkiye Hükümeti, Kuzey Irak’ta başarı kazanmış olan modeli, hem Suriye’nin kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz’de uygulamak durumundadır. Bunun için Suriye hükümeti ve Suriye Devletinin Ordusuyla derhal işbirliğine geçilmelidir.’’ dedi.Perinçek, Türkiye ile Amerika arasındaki çelişmelerin stratejik olduğunu belirterek, ‘’ Türkiye Amerika’nın dayattığı ekonomi yüzünden borç batağında ve yine Türkiye’yi bölme tehdidi ABD ve İsrail’den geliyor. Bu tehdit şimdi Doğu Akdeniz’de yoğunlaşıyor. Bu nedenlerle Türkiye’nin önündeki süreçte Amerika’ya direnmesi bir mecburiyet. ‘’ dedi.