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Doğu Perinçek'ten 2019 vurgusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, vatan savaşından Millî hükûmete giden bir sürecin yaşandığını söyledi. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen dayanışma yemeğinde konuşan Perinçek, Türkiye'ye dayatılan borç batağı kefeninin 2019 yılında yırtılacağını belirtti. Perinçek "Başı dik ve bağımsız olacağız" diye konuştu.

Doğu Perinçek'ten 2019 vurgusu

Yeni yıl öncesi Vatan Partililer Ankara'da "Birlik ve Dayanışma Yemeği'nde" buluştu.

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte türküler söylendi, yeni dostluklar kuruldu.

Enerji ve motivasyonun yüksek olduğu gecenin onur konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek davetlilere seslendi.

Perinçek, 2019 yılına umutla baktıklarını söyledi.

Vatan Partisi lideri Perinçek, partisinin birikim ve kadrosuna güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemekte Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş de konuklara hitap etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Perinçek #doğu perinçek #vatan partisi
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