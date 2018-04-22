Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mücadele vurgusu yapan Perinçek, Türk Milletini, meclisin yetkilerini gasp eden iktidara karşı mücadeleye çağırdı.

Vatan Partisi Lideri, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Perinçek mesajında "Kararlılık ve mücadele" vurgusu yaptı.



"98 yıl sonra Anadolu'nun bağrında kurulan Devrimci Millet Meclisinin ve Devrimci Hükümetin mücadele bilincini paylaşıyoruz" diyen Vatan Partisi lideri, Türk Milletini göreve çağırdı.



Doğu Perinçek'in mesajı şöyle;



98 yıl sonra Anadolu'nun bağrında kurulan devrimci millet meclisinin ve devrimci hükümetin mücadele bilincini paylaşıyoruz. Bugün iktidar sahiplerinin millet meclisinin yetkilerini gaspetmesine karşı bütün milletimizi mücadeleye çağırıyoruz.



Tıpkı #23Nisan 1920'deki gibi sistemin içindeki çözümlerin bittiği noktadayız. Türkiyemiz büyük bir kararın eşiğindedir.



Vatan Partisi vatan bütünlüğünü sağlamak ve üretim ekonomisini kurmak için milletimizden yetki istiyor. Bu amaçla #23Nisan'ın devrimci ruhunu geleceğe taşıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Milletin egemenliğini yeniden hayata geçirmeye kararlıyız.





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