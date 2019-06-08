"Amerika'nın hizaya gelmesi lazım". Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, ABD'nin tehdit mektubuna işte bu sözlerle tepki gösterdi. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili kararlarla kimsenin karışamayacağını vurgulayan Perinçek, ABD dayatmaların hiçbir değerinin olmadığını söyledi

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, sert yanıt verdi, Amerika'ya "Hizaya gelin" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika'nın Türkiye'yi tehdit eden mektubunu Bursa'da değerlendirdi. Perinçek, güvenlik vurgusu yaptı. Hedefinde Amerika vardı.



Perinçek, Türkiye'nin tehditlere karşı hava savunma sistemlerine ihtiyacının olduğunun altını çizdi.



Vatan Partisi Lideri, Amerika'ya karşı "Birlik" vurgusu yaptı.



Perinçek'in Türk Milletine mesajı da vardı.



ulusal.com.tr

