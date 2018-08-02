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Doğu Perinçek'ten ABD'ye tepki

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ABD'nin yaptırımlarına karşı sosyal medya hesabı tiwtter üzerinden tepki gösterdi. İncirlik üssünün kapatılması gerektiğini vurgulayan Perinçek, Artık Türkiye ve ABD stratejik olarak cephe cepheye gelmiştir dedi

Doğu Perinçek'ten ABD'ye tepki

Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin bu yaptırımları yalnız bakanlarımızı değil Türkiye'yi hedef almaktadır. Yaptırımların ABD hukukunda dahi dayanağı yoktur. Mesele Brunson olayı değildir.

Artık ABD ve Türkiye stratejik olarak cephe cepheye gelmişlerdir. İncirlik ve diğer ABD üsleri Türk Ordusunun denetimi altına alınmalıdır. Bu üsler Amerikan uçaklarına kapatılmalıdır. ABD'li personel derhal bu üsleri terketmelidir.

Türkiye, ABD'den gelen bütün tehdit ve yaptırımlara karşı Batı Asya ve Avrasya çapındaki ittifak birikimini değerlendirmelidir. Bu bağlamda Suriye ile işbirliği anahtar değerindedir.

Kendimizi aldatmaya son verelim. ABD stratejik müttefikimiz değildir. Stratejik düşmanımızdır. #ABDyeBoyunEğmeyeceğiz

Etiketler; #doğu perinçek
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