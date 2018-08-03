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Doğu Perinçek'ten ADD'ye kutlama mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ADD Genel Başkanı seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum'a kutlama mesajı gönderdi.

Doğu Perinçek'ten ADD'ye kutlama mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum'a kutlama mesajı gönderdi. Perinçek mesajında, “Sizlere Atatürk Devrimiyle kurulan Türkiye’nin vatan bütünlüğünü sağlama yolunda devrimci başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Perinçek'in mesajı şu şekilde:

“Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum

ADD Genel Başkanı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin son kurultayında Genel Başkan seçilmeniz nedeniyle sizi ve değerli Yönetim Kurulu üyelerini kutlarım. Sizlere Atatürk Devrimiyle kurulan Türkiye’nin vatan bütünlüğünü sağlama, PKK ve FETÖ terörüne karşı kararlı mücadele, halkımızı tarikat ve cemaat karanlığından kurtarma ve Üretim Ekonomisini inşa yolunda devrimci başarılar dilerim.
Saygılarımla.”

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #add #mesaj
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