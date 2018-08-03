Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ADD Genel Başkanı seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum'a kutlama mesajı gönderdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum'a kutlama mesajı gönderdi. Perinçek mesajında, “Sizlere Atatürk Devrimiyle kurulan Türkiye’nin vatan bütünlüğünü sağlama yolunda devrimci başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.



Perinçek'in mesajı şu şekilde:



“Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum



ADD Genel Başkanı



Atatürkçü Düşünce Derneği’nin son kurultayında Genel Başkan seçilmeniz nedeniyle sizi ve değerli Yönetim Kurulu üyelerini kutlarım. Sizlere Atatürk Devrimiyle kurulan Türkiye’nin vatan bütünlüğünü sağlama, PKK ve FETÖ terörüne karşı kararlı mücadele, halkımızı tarikat ve cemaat karanlığından kurtarma ve Üretim Ekonomisini inşa yolunda devrimci başarılar dilerim.

Saygılarımla.”