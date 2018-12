Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturmaya ilişkin 'Bizim aydınlarımızın da sanatçılarımızın da bir dokunulmazlığı olması gerekir' dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yönelik soruşturma süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her milletin büyük aydınları vardır. Her milletin büyük sanatçıları vardır. Türk Milleti’ninde aydınları, sanatçıları var. Bu aydınların, sanatçıların dokunulmazlıkları var. Yalnız milletvekilliği dokunulmazlığı olmaz. Anayasamızda milletvekili dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Milletvekillerimizin siyasi faaliyetlerinde özgür olmaları içindir. Bu dokunuzmazlık bizim Anayasa Geleneğimizin bir ürünüdür. Aynı zamanda bizim aydınlarımızında sanatçılarımızında bir dokunulmazlığı olması gerekir. Onlara dokunulduğu zaman bir anlamda Türkiye’nin geleceğine dokunulmuş olur.



ÖZGÜRCE DİLEDİKLERİNİ SÖYLESİNLER

Onlar rahat olmalı, onlar serbest olmalı. Onlar sanatlarını serbestçe yapmalı. Çünkü onlar Namık Kemal geleneğinin, Orhan Kemal geleneğinin, Nazım Hikmet geleneğinin, büyük sanat geleneklerimizin bugünkü temsilcileridir. O bakımından sayın Müjdat Gezen ve aynı zamanda sayın Metin Akpınar ilgili bu soruşturmayı bizim sanatçılarımızın ve aydınlarımızın dokunulmazlığına karşı bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bırakalım özgürce insanlar dilekdiklerini söylesinler. Söylemeleri Türkiye’nin geleceği açısından yararınadır. O bakımdan bu soruşturmayı hukuka uygun bulmuyoruz. Zor dönemden geçiyoruz, zor dönemde insanlar kendi önerilerini, çözümlerini, özlemlerini serbestçe ifade etmeli.”



O GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUM

“Biz fikir sahibiyiz. Sayın Metin Akpınar’ın konuşmasında, ‘Rusya’ya dostluk gösteren geçmişte iktidarların nasıl başına işler geldiği’ konusunda bir nevi uyarı var. İhtar var. Bu bugünkü Türkiye’nin konumuna hiç uygun bir görüş değil. Türkiye bugün ABD’nin denetimi altında kaldığı zaman hem borç batağında batar. Hemde bölünme tehditleriyle ‘Mavi Vatan’ının bölünme tehditleriyle karşı karşıya gelir. O bakımdan, sayın Metin Akpınar’ın, ‘Rusya ile dostluk kuranın başına bela gelir’, şeklinde ki görüşlerini hiç bir şekilde paylaşmıyoruz.



TÜRKİYE'NİN İHTİYACI

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı, Suriye ile dostluk, Irak’la, İran’la, Rusya’yla, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’yle, Çin’le dostluktur. Türkiye, üretim ekonomisini bu dostluklarla kurabilir. Aynı zamanda Türkiye, kendisine yönelen Akdeniz’den Ege’den gelen tehditleri bu dostluklarla göğüsleyebilir. Buradaki fikirlerimiz Sayın Metin Akpınar ile uyuşmamaktadır. Bu tür fikirler hukuken suç teşkil etmese bile, Türkiye’nin ABD denetiminde kalmasına hizmet eder.

“Hem Türk Ordusu’nun Harekatı, Hem Suriye Ordusu’nun Harekatı Suriye’nin Toprak Bütünlüğüne Hizmet Ediyor.”



ÖSO SURİYE ORDUSUNA DA DESTEK VERMELİ

Perinçek, ÖSO’nun Münbiç’e doğru ilerleyişiyle ilgili gelişmelere ilişkin,”Çok güzel bir gelişme. Suriye Ordusuyla Türk Ordusu’nun denetiminde olan, Türk Ordusu’nun emrinde Suriye’nin vatan bütünlüğünü savunan silahlı güçlerin buluşmaları ve aynı görevi yapmaları bizim Vatan Partisi’nin özlediği bir durumdur. Bunu biz yıllarca Vatan Partisi olarak savunduk. ÖSO, TSK’nın emrinde olan, komuta ettiği bir güçtür fakat en nihayetinde Suriye’ye, Suriye Ordusu’na ait olan bir güçtür. Arkada kalan tecrübelerde şunu gördük ÖSO, sayın Beşar Esad’ın yönettiği Suriye Devleti’nin askeri güçlerine bu süreçlerde de katılmaktadır. Sonunda da böyle olacağından eminiz. Hem Türk Ordusu’nun harekatı, hem Suriye Ordusu’nun harekatı Suriye’nin toprak bütünlüğüne hizmet ediyor. Bu iki büyük kuvvet, oradan Amerikan piyonlarını, PKK’yı olsun, DAEŞ’i olsun oradan temizleyecektir.”



ÇATIŞMA İHTİMALİ GÖRÜMÜYORUM

ÖSO kuvvetlerinin Münbiç’in güneyine doğru yerleşmesi ve Suriye Ordusunun ilerlediği hattı keseceğine, Suriye Ordusu ve ÖSO kuvvetleri arasında çatışma olacağına ilişkin iddialara ise, “Ben TSK’ya ait güçlerle, Suriye Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma ihtimali görmüyorum. Böyle bir çatışma her iki ülkeninde zararınadır. Her iki ülkede de bunu görecek sorumluluk duygusu ve görev anlayışı var.”