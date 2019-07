Doğu Perinçek'ten Başbağlar mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 5 Temmuz 1993'de PKK tarafından katledilen köylülerimiz için Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar’a mesaj gönderdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 5 Temmuz 1993'de PKK tarafından katledilen köylülerimiz için Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar’a mesaj gönderdi.



Başbağlar'daki anma törenlerine Vatan Partisi'ni ve Doğu Perinçek'i temsilen, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Kardeşik Bürosu Yöneticisi Murat İnce, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyesi Melek Güvenç ve Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitalp Yurdakul katıldı.



Perinçek’in Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş’a ve Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar’a gönderdiği mesajlar şu şekilde:



Sayın Ali Arslantaş



Erzincan Valisi

Erzincan



Sayın Valimiz,



2 Temmuz 1993 günü aydınlarımız Sivas Madımak’ta FETÖ Terör Örgütü’nün tertibiyle yakıldı ve üç gün sonra Kemaliye Başbağlar’da köylülerimiz PKK Terör Örgütü tarafından kurşuna dizildi.



FETÖ ve PKK terör örgütlerinin ikisi de Amerika ve İsrail planları içinde Türkiyemizi hedef almışlardır. 15-16 Temmuz 2016 Darbe girişimi, işte O Sivas ve Başbağlar katliamlarının devamıdır.



Türkiyemiz bugün Devletiyle, Ordusuyla ve Polisiyle, PKK’yı ve FETÖ örgütünü vatan toprağından ve sınır boylarımızdan temizlemektedir.



Sayın Valimiz,



Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır.



Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız.



Vatan savaşlarında yüzyıllardır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur.



Herkes toprak için şehit olur, biz Kemaliyeliler kayalar uğruna şehit oluruz.



Vatanımızın bütünlüğü ve yurdumuzda huzur ve kardeşlik için devletçe ve milletçe verdiğimiz topyekun mücadele kesin başarıya ulaşacaktır.



Milletimize, Devletimize, Ordumuza ve Polisimize güveniyoruz ve kararlıyız.



Sizin kişiliğinizde Erzincanlı yerdeşlerimi, Kemaliyeli kardeşlerimi ve Başbağlar köylümüzü saygıyla selamlıyorum.



Saygılarımla.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



5 Temmuz 2019



Sayın Ali Akarpınar



Başbağlar Köyü Muhtarı

Kemaliye / Erzincan



Sayın Muhtarımız,

Değerli Hemşerim, Aziz Kardeşim,



2 Temmuz 1993 günü aydınlarımız Sivas Madımak’ta Amerika güdümlü FETÖ Terör Örgütü’nün tertibiyle yakıldı ve üç gün sonra Kemaliye Başbağlar’da köylülerimiz yine Amerika güdümlü PKK Terör Örgütü tarafından kurşuna dizildi.



FETÖ ve PKK terör örgütlerinin ikisi de Amerika ve İsrail planları içinde Türkiyemizi hedef almışlardır. 15-16 Temmuz 2016 Darbe girişimi, işte O Sivas ve Başbağlar katliamlarının devamıdır.



Sayın Muhtarımız,



Bizleri birbirimize bağlayan bu unutulmaz günde aranızda olamadığım için üzgünüm. Lütfen bağışlayın.



Başbağlar’daki anma törenlerinde Vatan Partimizi ve şahsımı Genel Başkan Yardımcımız Meltem Ayvalı, Kardeşik Bürosu Yöneticimiz Murat İnce, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyesi Melek Güvenç ve Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitalp Yurdakul temsil ediyorlar.



Bugün belki uzaktayım, ancak yüreğimle ve umutlarımla sizlerle birlikteyim.



Başbağlar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu acı milletin acısıdır, yüzyıllar geçse yarası derindir. Ama o yara bizlere her gün her saat görevlerimizi hatırlatıyor.



Bütün köylülerimizin ve milletimizin acısını yürekten paylaşıyorum.



Hepimiz, Başbağlar şehitleri gibi vatanımız için gerekirse canımızı vermeye hazırız.



Değerli Köylülerimiz, Değerli Komşularımız,



Devlet ve millet işbirliğiyle Türkiyemizi bölücü terör örgütü PKK’dan ve FETÖ’den temizliyoruz. Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlayacağız. Bu mücadelede kararlıyız. Geleceğe güvenle bakıyoruz ve umutluyuz. Kemaliyeliler olarak vatan ve millet davasında her zaman en öndeyiz. Sevgi ve saygılarımla.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı"



