"Bugün 28 Şubat'ı tartışmak Afrin'deki Mehmetçiğe haksızlıktır ". AKP'nin 28 Şubat açıklamalarına karşı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu çıkışı yaptı. "28 Şubat Amerika'ya karşıydı" diyen Perinçek AKP'nin 28 Şubat saplantısından kurtulamadığını söyledi. Vatan Partisi Lideri, Başbakan Binali Yıldırım'ın "28 Şubatçılar en ağır cezayı alacak" açıklamasına da "Başbakan bunu söyleyemez, bu açıkça yargıya müdahaledir" dedi.

Başbakan Binalı Yıldırım ve AKP sözcüsü Mahir Ünal açıklamasına yanıt verdi. "AKP, 28 Şubat saplantısından kurtulamıyor" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Şubat'ın yıl dönümünde Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. 28 Şubat'ın Amerika'ya karşı yapıldığını söyledi. Amerika'nın 28 Şubat'a yanıt olarak 2002 yılında yaptığı tatbikatı hatırlattı.



28 Şubat bin yıl sürecek açıklamasına da değindi Vatan Partisi Lideri. "28 Şubat hala sürüyor" dedi, Afrin'i işaret etti.



Perinçek, 28 Şubat'ın asıl hedefinin FETÖ lideri Fethullah Gülen ve Tansu Çiller olduğunu , Necmettin Erbakan'ın da bunu bildiğini söyledi.



"AKP'yi iktidara Amerika taşıdığını belirten Doğu Perinçek, "bugün Amerika ile karşı karşıyalar ama AKP , 28 Şubat saplantısından kurtulamıyor" dedi.



Başbakan Binalı Yıldırım'ın açıklamasının ise yargıya müdahale olduğunu söyledi Perinçek. 28 Şubat davasının hakimlerine seslendi.







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