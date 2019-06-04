Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayramın ikinci günü partisin İstanbul il merkezinde bayramlaşma törenine katılacak Perinçek, Bayram mesajı yayınladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da.



Perinçek, yazılı bir bayram mesajı yayınladı,

Üreticilerin umutlarını,

İşçimizin ve kamu emekçimizin alın teri verimini,

çiftçimizin harman sevincini,

çarşılarımızın şenliğini,

gençliğimizin fedakârlığını ve Atatürk devrimine bağlılığını,

sanayici ve tüccarımızın bereketini,

emeklimizin huzur ve barış özlemini,

mehmetçiğimizin özgüven ve cesaretini,

Anadolu ve Trakyamızın yüksek ahlâkını ve erdemlerini,

komşularımızın kardeşliğini,

Asya’nın uygarlık atağını,

bütün milletimizin başı dik yaşama kararını

onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız

nice bayramlara...



Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, bayramın ikinci günü partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek törene katılacak.





ulusal.com.tr