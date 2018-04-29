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Doğu Perinçek'ten 'bedelli askerlik' açıklaması

Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bedelli askerin Mehmetçik değil paralı asker olduğunu söyledi. Bedelli askerlik tartışmasının ordunun moralini bozacağını belirten Perinçek "Uyarıyorum, 3-5 kuruş için Türkiye'nin en önemli kurumuyla oynamayın" dedi.

Doğu Perinçek'ten 'bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeşil ışık yakmasıyla başlayan bedelli askerlik tartışması gündemde. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bedelli askerin Mehmetçik olamayacağını söyledi.

Gazeteci Yazar Sabahattin Önkibar'ın sunduğu Ulusal Kanal'daki Alternatif Programında konuşan Perinçek, bedelli askerlik  konusunda hükümeti uyardı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için Abdullah Gül ile görüştüğü iddia edilmişti. Perinçek bu iddiaları da değerlendirdi.

Programda Gazeteci Sabahattin Önkibar "Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti ittifak yaparsa ne olur?" diye sordu Perinçek'e. Vatan Partisi lideri "Bu ittifak kesinlikle iktidar olur" yanıtını verdi.

Perinçek, yurttaşları 4 - 9 Mayıs tarihlerinde seçim kurullarına gitmeye davet etti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek
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