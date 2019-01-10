Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniye, bütün çalışan basın emekçilerine kutlama mesajı yayınladı.

Gazeteci olmak, gerçeğe tutkuyla bağlılıktır. Halkı aydınlatmaktır.



Hele içine girdiğimiz bu çetin dönemde, gazetecilik, herhangi bir meslek değildir, tıpkı öğretmen olmak gibi eşsiz mutluluğu olan bir göreve, bir davaya bağlanmaktır. O nedenle gazeteci yorulmaz, gazetecinin soluğu kesilmez. Gazetecinin özgürlüğü elinden alınmaz, alınamaz. Gazeteci, gerçeklerin yoluna baş koymuştur.



Gazetecinin kalemi namusudur. Has gazetecinin ekranında vatansızlığa, yalana, hileye, yobazlığa yer yoktur. Çalışan gazeteci, objektifini Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne odaklamıştır. Bu nedenle gazeteci gözünü budaktan sakınmaz. Çalışan gazeteci olmak, hakikat aşkıyla kendini feda eden Hasan Yalçın, Uğur Mumcu, Halit Güngen olmaktır.



Aynı zamanda bir gazeteci olarak, bugünün omuzlarımıza yüklediği sorumluluk duygularını ve gönüllerimize armağan ettiği özgürlük umutlarını bütün arkaşlarımla paylaşıyorum.

Milletimizi ve insanlığı gerçeklerle buluşturan, vatanımıza göğsünü siper eden basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı

