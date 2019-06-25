Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama

Ak Parti İstanbul seçimlerini neden kaybetti? Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek "Ekonomi" diyerek esas nedene dikkat çekti. Ülkenin önündeki süreçte Türkiye İttifakı'nın bir zorunluluk olduğunu söyleyen Perinçek "Vatan Partisi'nin tarih sahnesine çıkacağını" belirtti.

İstanbul seçimlerine yönelik çarpıcı tespitler yaptı Vatan Partisi Lideri. Ak Parti'nin seçim karnesini değerlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik önemli bir ipucu da verdi.



Vatan Partisi Lideri, Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki mecburiyetlerine dikkat çekti.



Doğu Perinçek, Atlantik cephesinin seçimlerdeki mevzinsini de açıkladı.



Perinçek, Vatan Partisi'nin seçim sonrası elde ettiği kazanımları da vurguladı.





ulusal.com.tr