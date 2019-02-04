Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sert yanıt verdi. Yunanistan'a "Amerika ve İsrail'den payına kemik, Türkiye'den kardeşlik düşer" uyarısında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye çeviren ülkeye "Dokuz eylül" hatırlatması yaptı.

Yunan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi Türk Donanmasının faaliyetlereini hedef alan açıklamalar yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çipras'ı sert bir dille uyardı.



Alexis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesi açıklamalar yapan Yunan Başbakan, Türk Donanmasının Ege'deki faaliyetlerinin "tehlikeli hadiseler meydana getirdiğini" savundu. Perinçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Amerika ve İsrail'le birlikte yaptığı tatbikatları hatırlattı.



Yunanistan'ı uyardı, "Ya kemik, ya kardeşlik" dedi.

"Eğer ABD ve İsraille Doğu Akdenizin petrolünü paylaşmaya kalkarsa o zaman ABD ve İsrail onların önüne bir kemik parçası atar. O paylaşımda Yunanistan'ın payına düşen bir kemik parçasıdır başka birşey değil."



Vatan Partisi Lideri, Yunanistan'a "Dokuz Eylül" hatırlatması yaptı.





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