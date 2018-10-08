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Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İnönü yanıtı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında soruları yanıtladı. Perinçek, Erdoğan'ın İsmet İnönü'yle ilgili sözleri için 'Kimse fotoğraflarla İnönü'nün kimliğine leke süremez' dedi.

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İnönü yanıtı

Türkiye gündeminin yakıcı başlıkları Çıkış Yolu programında Doğu Perinçek'in yorumlarıyla masaya yatırıldı.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in sorularını yanıtlayan Perinçek, Erdoğan'ın İsmet İnönü'yü hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet İnönü'yü hedef alan sözlerine yanıt veren Perinçek, "Kimse fotoğraflarla İnönü'nün kimliğine leke süremez. Nihat Erim, 1945'te Biz küçük Amerika'yız, dedi. 1980'de Turgut Özal en büyük Amerikancıydı. İsmet İnönü'ye 'BOP Eşbaşkanıyım' dedirtemezsiniz" dedi.

Çıkış Yolu programının tamamı:

 

Etiketler; #İsmet İnönü #çıkış yolu #vatan partisi #doğu perinçek
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