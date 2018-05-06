Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, 6 Mayıs'ın yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden Deniz Gezmiş, mesajı yayınladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 46. yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.



İşte o mesaj:

“Arkadaşım #DenizGezmiş beyniyle ve yüreğiyle bir Mustafa Kemal devrimcisiydi. Her hakiki sosyalist gibi Atatürk’e büyük sevgisi, derin bağlılığı vardı.”



68 kusağı önderleri arasında olan Doğu Perinçek, DEV-GENÇ'in genel başkanlığını yapmıştı.



Perinçek aynı zamanda Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın avukatlığını üstlenmişti.



