Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı
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Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı

Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, 6 Mayıs'ın yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden Deniz Gezmiş, mesajı yayınladı

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 46. yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

İşte o mesaj:
“Arkadaşım #DenizGezmiş beyniyle ve yüreğiyle bir Mustafa Kemal devrimcisiydi. Her hakiki sosyalist gibi Atatürk’e büyük sevgisi, derin bağlılığı vardı.”

68 kusağı önderleri arasında olan Doğu Perinçek, DEV-GENÇ'in genel başkanlığını yapmıştı.

Perinçek aynı zamanda Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın avukatlığını üstlenmişti.

 

Etiketler; #doğu perinçek #deniz gezmiş
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