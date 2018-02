Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in ve izleyicilerin sorularını yanıtladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında Türkiye Barolar Birliği Toplantı Salonu'nda Çağdaş Cengiz'in yönetimindeki Çıkış Yolu programında vatandaşların sorularını yanıtladı.



Çağdaş Çengiz: Sizin iktidarınızda Grup toplantıları nasıl olacak?

Doğu Perinçek: Vatan Partisi'nde çok zengin bir özgürlük var. Vatan Partisi Genel Başkanı çıkıp milleti doldurmaz. Sırayla devlet ciddiyeti ile konuşulur. Türkiye'nin önündeki sorunlar tartışılır. Grup toplantılarında sövmeler saymalar olmayacak. Bizim kabiliyetimizde yok.

Ergenekon sürecinin başında Türkiye'nin en değerli varlığı TSK'dır demiştiniz.

TSK'nın başarısı Türkiye'nin önünü açacak. Atatürk'ün köylü memleketin efendisidir demiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından halk köylüdür. Bizim en büyük varlığımız o dönem köylüydü. Bugün ise TSK'dır. Çünkü TSK şu anda Türkiye'nin önünü açıyor. Ama yarın ne olur o zamanın koşulları belirler. Bugün milli savaştayız. Bugün savaş karşıtlığı Türkiye'nin geleceğine kasıttır. Türkiye'nin bugün vatan bütünlüğü için yaptığı savaş 'bir vatanın bütünlüğü için yapılan savaşlar' haklıdır. Toplumları milletleri boyunduruk altına almak için yapılan savaşlar ise haksız savaştır.



Vatan Savaşı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarıya ulaşır mı?

ABD ile anlaştılar. Doğu ve Güneydoğu'da. O zaman ne dedik. Bu sorun silahla çözülür dedik. Bugün sorun silahla çözülüyor. PKK Doğu ve Güneydoğu'da hendeklere gömüldü. Ancak PKK'nın silah bırakma özgürlüğü yok. Amerika ne diyorsa onu yapacaktır. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bölünmesi projesinde getirilmişti. Tayyip Erdoğan BOP projesinde Diyarbakır'ı yıldız yapacağız diyordu. Diyarbakır hangi projede merkez olur. Amerikanın haritası göz önüne geldiğinde ikinci İsrail'in merkezi olarak gösteriliyor. Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'yi bölme projesi ile iktidara geldi. Ancak Türk milleti buna karşı koydu. Bu planı bozdu.







SEÇİLİNCE ESAD'I ANKARA'YA DAVET EDECEĞİM

Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik Su kaynakları orada. Burdan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, Kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz.Vatan Partisi Cumhurbaşkanığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız.





Türkiye ekonomisini nasıl kurtaracaksınız?

İktidara gelince üretime yöneleceğiz. Üreterek büyüyeceğiz. Dışarıdan almanın sonu yok. işte sona geldik. Pamuğu, sigarayı her şeyi dışardan alıyoruz. En son geldiğimiz nokta şeker fabrikaları. Özelleştirmek demek kapatmak demek. Et Balık Kurumu ile başladı. Onu da özelleştirdiler. Ne oldu. Şimdi dışardan et alır duruma geldik. Buradan söylüyorum. Kesinlikle şeker fabrikalarının kapatılmasına izin vermeyeğiz. Şeker Pancarı üretilirken vatandaşın yetiştirdiği pancar alınıyor. Şekerden başka küspe üretiliyor. Bu da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Üreteceğiz. Üreterek büyüyeceğiz.



Bütün bunları yaparken kaynağınız nedir?

​Kaynak emektir. Emekçidir. Turgut Özal döneminden bu yana bütün üretim tezgahları depolarak kaldırıldı. Başka şansımız yok. Türkiye'nin borç dilenerek büyüme şansı yok. Dünyadaki bütün kalkınma böyledir. Söylediğim şeylerin dışında gümrüklerin koyulması, yerli üreticiyi koruması ile sağlanır. Dünyadaki kalkınma modeli budur. Başka bir model yoktur. Gelen yabancı yatırımcıyada da yatırım şansı vereceğiz. Onlara da yatırım imkanı sağlayacağız. Zenginlikleri paylaşarak büyüyeceğiz. Zenginleşeceğiz.



CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakına ne diyorsunuz?

HDP kimin partisidir. PKK'nın siyasi uzantısıdır. HDP kapatılmalıdır. CHP, İYİ Parti HDP'yi aralarına alarak ne yapmak istiyorlar? PKK'yı iktidar ortağı yapmak istiyorlar. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı bozgunculuk yapmaktadırlar. HDP'nin 6 milyon oyu var diyorlar. Size kimin kaybedeceğini peşinen söyleyelim. HDP ile ittifak yapanlar kaybedecek. Kim HDP ile ittifa yaparsa Eksi 6 milyon oyu vardır. Eksi 60 milyon oyu vardır.

Kötü bile olsa FETÖ'ye ABD'ye karşı bir mücadele veriliyor. AKP'nin tekrar geri dönüşü olur mu?





BOP Eş Başkanlığı dönemi bitmiştir

BOP Projesi bozguna uğramıştır. Kerkük'te Irak ordusu karşısında silahlarını atarak teslim oldular. Sefil olmuşlardır. Rezil olmuşlardır. Türkiye ve Batı Asya'nın geleceğinde BOP ve BOP eşbaşkanlığı da yok.







İktidara geldiğinizde ABD üslerini KHK ile kapatacak mısınız?

Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz.İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız.



Seçimlerde oy pusulaları ve zarflarda mühürler kaldırılacak. Sandık görevlerileri devlet memurları olacak. Oy hırsızlığının önü önü açılacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Seçimlerde sandık başkanlığı oy pusulaları damgalanıyor. Zarflar damgalanıyor. Bu sahtekarlığı önlemek içindir. Şimdi bunu kaldırarak oy hırsızlığının önü açılmış oluyor. Buna karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.



Daha önce yabancılara satılan önemli sektörlerde iktidara gelince ne yapacaksınız?

Türkiye'nin milli sermayesi de vardır. Türkiye'deki sermaye eşittir yabancı sermaye demek yanlıştır. Milli sermaye içinde yabancı sermaye oranı o kada yüksek değildir. Biz iktidara gelince daha önce yabancılara satılan önemli sektörlerde kamulaştırma yaparak geri alacağız.



AKP iktidarının bütün hastaneleri kapatıp şehir hastanelerine çevirmesi söz konusu, halkın bundan haberi yok. Ne diyorsunuz?

Devletin birinci görevi topraklarında asayişi sağlamaktır. İkinci görevi ise herkese eşit sağlık hizmeti vermektir. Bizim iktidarımızda mavi kartla değil. Biz TC kimlik numarası olan her vatandaşa bedava sağlık hizmeti vereceğiz. Cumhuriyet ilk yıllardan itibaren böyle yapmıştır. Türkiye'de kıt imkanlarla salgın hastalıkları yok etmiştir. Kim yok etmiştir. Devletin sağlık kurumları bu hastalıkları bitirmiştir. Devletin sağlık kurumlarının tasfiye edilerek şehir hastaneleri üzerinden sağlık hizmeti verilmesini engelleyeceğiz. Biz iktidara geldiğimiz zaman olanları muhafaza edip geliştireceğiz. Bütün halkımıza nitelikli sağlık hizmetini bedavaya vereceğiz.



Eğitime bakışınız nedir? İktidara geldiğiniz zaman eğitimde neler yapacaksınız?

Öncelikle bütün tarikat okullarını kapatacağız. Okullarda laik eğitimi getireceğiz. Okullarda abdeshane ibadethane olmaz. Bunları kaldıracağız. Okullarda eğitim yapılacak. İsteyen eğitimden sonra gider ibadetini yapar. Bunun güvencesi de Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi bilimsel laik ve bilimsel eğitim ilkokuldan üniversite sonuna kadar ücretsiz olarak verilecektir. Yurtlar yine bedava olacaktır. Yeter ki kaynaklarımızı insana ayıralım. Kaynaklarımızı ayakkabı kutuları yerine halkın refahı için kullanalım. Bunları yapabiliriz.



AKP Türkiye'yi nasıl bir aydınlığa çıkarabilir ki siz onlara başkan yardımcılığı görevi önereceksiniz?

​Bir kere onlar bizi yönetmeyecek. Biz onları yöneteceğiz. Türkiye'nin önünde çeşitli güçlükler var. Bu güçlükleri aşmak için onların da yardımına ihtiyaç var. Önlerine 5 maddelik bir öneri paketimiz var. Önlerine onu koyacağız. Onları yönetebiliriz. İktidar olduğumuzda arkamızı büyük dağlara dayayacağız. En büyük dağ da Atatürk'tür.



Cumhurbaşkanı olduğunuzda Suriye ile tek devlet olacak mıyız?

Ben 6 kişilik bir heyet halinde Suriye'ye davet edilmiştik. Sayın Esat o döneme Moskova'daydı. Geleceğimiz zaman son bir yemek yedik Orada bize Esad'ın bir mesajını ilettiler. Size şunu teklif ediyoruz. Tek bir devlet olarak birleşelim. Atatürk'ün 1920-21 yılında Türkiye Irak ve Suriye bir ortak devlet projesi var. Suriye ve Irak devletleri bağımsızlıklarını kazandığı zaman bir konfederasyon içinde tek devlet olma projesi var. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği diyoruz. Türkiye beş ülke beş deniz diye Sayın Esad da savunuyor. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan Azarbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır.



Çocuk istismarcıları konusunda ne yapacaksınız?

Benim gençliğimde meydana gelen kriminal olayları parmakla sayabiliriz. Bu neden Cumhuriyetin getirdiği eğitimle bu olaylar çok azdı. Esas suçu ortadan kaldıran şey ekonomik sömürü ve baskının olmayışı, eğitim ve yurttaş yetiştirmekle bu sorunun üstesinden geliriz. Ortaçağdan gelen eğitimle bu işin üstesinden gelemeyiz. Cumhuriyet eğitimiyle, eşit ekonomik imkanların sağlanması ile bu denge kurulur. Amaç suçluları karanlıklara gömme kafasında değiliz. Biz devlet olarak suç işleyenleri de eğiterek bu suçların üstesinden geleceğiz. İyi hal indirimi konusu ise Ceza Hukuku'nu bilmeyen insanların ağızlarına aldıkları ilk tepkidir. İnsanları topluma kazandırmaktan vazgeçtiğinizi gösterir. Devletin temel görevi suçu ortadan kaldırmak için gerekli ortamı sağlamaktır. Bertoliççi'nin Son İmparator filminde bunu görebiliriz.