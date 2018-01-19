Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ve bölgenin kaderini belirleyen Afrin harekatıyla ilgili çağrıda bulundu. Perinçek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türk milleti önünde derhal karar vermeye çağırıyoruz: Ya Suriye ile işbirliğine gidiniz ya da istifa ediniz" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ve bölgenin kaderini belirleyen Afrin harekatıyla ilgili tarihi bir uyarıda bulundu.



Doğu Perinçek şunları söyledi:



Suriye Dışişleri Bakanı YardımcısıFaysal Mikdat dün (18 Ocak 2018) Devlet Televizyonundan şu açıklamada bulundu:



“Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse, Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağını yok etmeye hazırdır.”



Bilindiği gibi Suriye’nin Lazkiye kentinde Rusya’nın konuşlandırdığı S-400 hava savunma bataryaları bulunmaktadır.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Hükümetinin “Türk uçaklarını düşürürüz” açıklamasına şu yanıtı verdi: “Bu operasyon, terör örgütlerine karşı yapılan, Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi içindir. Burada bizim Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok.”



DİRETMENİN ANLAMI NEDİR



Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef almıyor. Güzel!



Türkiye, güvenliğini tehdit eden PYD/PKK terör örgütüne karşı harekâtta bulunacaktır. Bu da güzel!



Bu koşullarda Tayyip Erdoğan yönetiminin Suriye ile işbirliği yoluna gitmemekte diretmesinin anlamı nedir?



SURİYE PYD’Yİ BOMBALARKEN TÜRK UÇAKLARINI SURİYE’NİN HEDEFİ HALİNE GETİRMENİN ANLAMI NEDİR



Harekâtın yapılacağı toprak, Suriye toprağıdır.



Harekât, Suriye’yi de hedef alan PYD/PKK terör örgütüne karşıdır.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, PYD terör örgütünün “vatan haini” olduğunu ilan etmiştir.



Suriye Ordusu, PYD’ye karşı bombardımana başlamıştır.



Bu koşullarda Suriye ile işbirliği yapmak varken, Türk uçaklarını Suriye’nin hedefi haline getirmenin anlamı nedir?



ABD TEHDİDİNE KARŞI BİRLEŞMEK VARKEN SURİYE DOSTLUĞUNU REDDETMENİN ANLAMI NEDİR



Türk Ordusu, ABD uçaklarıyla korunan, ABD’nin verdiği 4900 TIR silahla donatılmış PYD terör örgütünü tasfiye etmek için harekâta geçiyor.



Karşıda ABD gibi dünya ölçeğinde ciddî bir güç var.



Türkiye, Harekât hedefini Afrin’in ötesinde Menbiç’teki ve Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerini temizleme olarak açıklamıştır. Harekât yapılacak Kuzey Suriye coğrafyasında aynı zamanda ABD üsleri ve birlikleri bulunmaktadır.



Türkiye’nin ABD ile cephe cepheye geldiği bu kritik koşullarda, Tayyip Erdoğan yönetiminin Suriye dostluğunu elinin tersiyle itmesinin anlamı nedir?



ABD cephesi yanında bir de Suriye’ye karşı cephe açmanın mantığı nedir?



RUSYA İRAN VE IRAK’IN GÜVENİNİ SARSMANIN ANLAMI NEDİR



ABD gibi büyük güçlere karşı mücadele, kibirli laflarla değil, Milletimizin ve Ordumuzun özgücüne dayanmak yanında, güçlü ittifaklarla başarıya ulaştırılır.



Tayyip Erdoğan yönetimi, Suriye’yi karşıya almanın ötesinde, Rusya’nın, İran’ın ve Irak’ın güvenini sarsarak, Türkiye’yi yalnızlaştırmaktadır.



ABD ve İsrail’in Irak’ın kuzeyindeki sözde Kürdistan girişimini bozguna uğratan bölge ittifakını bozmanın anlamı nedir?



ABD VE İSRAİL’İ SEVİNDİRMENİN ANLAMI NEDİR



ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi üzerine, ABD ve İsrail’e karşı bölge ölçeğinde ve dünya ölçeğinde çok geniş bir işbirliği oluşmuşken, şimdi Tayyip Erdoğan yönetimi, İslam ülkelerini ve bütün dünyayı karşıya itmektedir?



ABD ve İsrail’i sevindirmenin anlamı nedir?



HAKLI HAREKATI HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRME ÇABASI NEDİR



Tayyip Erdoğan yönetimi, bu tavrıyla Türkiye’nin haklı harekâtını bir çok ülkenin gözünde haksız duruma düşürür.



Haklı olan askerî harekâtı, haksız duruma düşürme çabasının anlamı nedir?



MOSKOVA’YA YOLLANAN DEVLET GÖREVLİLERİNİ ZAYIF DÜŞÜRMENİN ANLAMI NEDİR



Moskova’ya uçakla gönderilen Genelkurmay Başkanı ve diğer devlet görevlileri, Tayyip Erdoğan yönetiminin Suriye ile işbirliğini reddeden tavrı nedeniyle Rusya hükümeti önünde zayıf konuma düşürülmektedir. Bu tavrın yararı nedir, anlamı nedir?



SAVAŞ KOŞULLARINDA İÇ CEPHEYİ SARSMANIN ANLAMI NEDİR



Tayyip Erdoğan yönetimi, Türkiye’nin geleceğiyle oynayantutumuyla Türk milleti içinde güvensizlik yaratmaktadır.



Türkiye’nin iç cephesini sarsmanın anlamı nedir?



DEVLET KURALLARINI TERKETMENİN ANLAMI NEDİR



Askerî Harekâtımızın mümkün olduğu kadar az kayıpla ve en büyük başarıyla sonuçlandırması için en etkin siyaset, Suriye ile askerî harekât dahil her alanda işbirliğidir.



Oysa Tayyip Erdoğan yönetimi bırakalım işbirliğini, Suriye’ye haber vermek, Suriye’den davet istemek gibi devlet kurallarının gereği olan yöntemleri bilekenara iterek dostları kaybetmekte, düşmanları sevindirmektedir.



DEVLET AKLI NEREDE KURMAYLIK NEREDE



Tayyip Erdoğan yönetiminin Suriye’ye karşı tavrını akılla, hesapla, kurmaylıkla, savaş yönetme yeteneğiyle, devlet adamlığıyla, Türk askerlik ve devlet yönetme geleneğiyle açıklama olanağı bulunmuyor.



Bırakalım devlet yöneticiliğini bugün Türkiye’de ilkokul birinci sınıf öğrencilerini toplasanız ve sorsanız, tek bir çocuk bile Suriye ile işbirliğini reddeden tutumu doğru bulmayacaktır.



SURİYE’YE KARŞI KİBİRİN BEDELİNİ MEHMETÇİĞE ÖDETMENİN SORUMLULUĞU



Nitekim bu tavır, hemen etkisini göstermiştir. Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile kapışmaya girmesi üzerine, ABD yelkenleri indirmişken birden yeniden cesaret bulmuştur. ABD Sözcüsü, Heather Nauert dün saat 23.00’te, “Türkiye’nin Afrin’i işgal etmekten ve şiddet kullanmaktan vazgeçmesini” ihtar etmiştir.



Tayyip Erdoğan Yönetimi, Suriye’ye karşı kibirli tavrını Türk Silahlı Kuvvetlerine ödetmek gibi ağır bir sorumluluk içindedir.



CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN DERHAL SURİYE İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELMELİ



Türkiye, haklı bir harekât kararı vermiştir.



Bu haklı harekâtın en az kayıpla, en hızlı biçimde, en büyük başarıya ulaşması, Türkiye’nin geleceği açısından hayatî önemdedir. Suriye ile işbirliği bu açıdan vazgeçilmez değerdedir ve kibire feda edilemez.



Türkiye’nin vatan savaşını başarıya götürecek birikim ve yetenekte bir yönetime ihtiyacı vardır.



Hiç kimse, hele devlet yöneticileri, Türk Ordusunu gereksiz tehditlerle karşı karşıya bırakan uygulamalarda diretemez.



Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zaman yitirmeden, derhal Suriye ile işbirliğine gitmelidir.



Eğer işbirliğine yönelmiyorsa, Cumhurbaşkanlığından istifa etmelidir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türk milleti önünde derhal karar vermeye çağırıyoruz: Ya Suriye ile işbirliğine gidiniz, ya da istifa ediniz!



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