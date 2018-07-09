Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Cumhurbaşka'nı Erdoğan'a Kutlama mesajı yolladı.
Perinçek mesajında "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
İşte Perinçek'in o mesajı:
"9 Temmuz 2018
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Ankara
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.
Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.
Saygılarımla.
Dr. Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Cumhurbaşka'nı Erdoğan'a Kutlama mesajı yolladı.