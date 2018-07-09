Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Cumhurbaşka'nı Erdoğan'a Kutlama mesajı yolladı.



Perinçek mesajında "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



İşte Perinçek'in o mesajı:



"9 Temmuz 2018

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Ankara

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.

Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.

Saygılarımla.



Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı"