Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak. ABD'nin iktidar projesini oluşturan HDP ile işbirliği yapanlar da bu seçimi kazanma şansına sahip değiller. Vatan Partisi, bu seçime Türk miletinin özlemlerini, programını temsil ederek girmektedir. Türkiye'nin önündeki program bellidir. Birincisi vatanın bütünlüğü sağlanacak, ikincisi üretim ekonomisine geçilecek, üçüncüsü komşularla işbirliği sağlanacak, dördüncüsü laiklik ve aydınlanma tüm toplumda hayata geçirilecek, beşincisi bu programı gerçekleştirmek için Türkiye, Avrasya'daki onurlu ve öncü konumuna yerleşecek. Bu programla biz seçimlerde Türk milletinden yetki talep ediyoruz, Türk milletine güveniyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında sürpriz bir çıkış yaparak "erken seçim" çağrısında bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısına tepkiler sürüyor. Aydinlikcomtr'ye konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin seçimlere hazır olduğunu, seçimlerde AKP'nin ve ABD planlarına ortak olanların değil Vatan Partisi'nin galip geleceğini belirtti. Hükümetin ve ortağı MHP'nin zor durumda olduğunu söyleyen Perinçek, "Türk milletinden yetki talep ediyoruz, Türk milletine güveniyoruz" dedi.



İşte Perinçek'in açıklamaları:



'ADAYINI İLAN EDEN TEK PARTİ VATAN PARTİSİ'



"AKP iktidarı ve onun kuyruğudan giden MHP çok zor durumda. Borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye'yi borç batağına batırdılar. O nedenle yaşanan büyük ekonomik sıkıntıların oylara yansımasından korkuyorlar, biran önce seçime gitme telaşı buradan geliyor. Vatan Partisi seçimlere hazır. Zaten seçim hazırlıklarına ilk başlayan Vatan Partisi olmuştur. Olağanüstü kurultayı toplayarak cumhurbaşkanı adayını saptadı, Vatan Partisi Genel Başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayıdır. Resmen henüz hiçbir parti Cumhurbaşkanı adayını ilan etmiş değil. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olacağı belli ama onlarda resmi olarak ilan etmedi. 100 bin imza toplama faaliyetinin sonuçlarını alıyoruz, vatandaşlarımız Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını hararetle destekliyorlar.



'BELİRTİLEN TARİHTE SEÇİM OLMASI KOLAY DEĞİL'



Seçimin yapılması için bazı yasal şartlar var. Devlet Bahçeli 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp 2 Kasım 2002'de seçim var diye ilan etmişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte seçim takvimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor. Henüz "uyum yasaları" Meclis'ten çıkmış değil. Uyum yasaları çıktıktan sonra ayrıca siyasal partiler arasında eşitlik olması için zaman gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde çünkü partisi dağılıyor. Her hâlükârda Vatan Partisi seçime hazır.



'VATAN PARTİSİ TÜRK MİLLETİNİN PROGRAMINI TEMSİL EDİYOR'



Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak. ABD'nin iktidar projesini oluşturan HDP ile işbirliği yapanlar da bu seçimi kazanma şansına sahip değiller. Vatan Partisi, bu seçime Türk miletinin özlemlerini, programını temsil ederek girmektedir. Türkiye'nin önündeki program bellidir. Birincisi vatanın bütünlüğü sağlanacak, ikincisi üretim ekonomisine geçilecek, üçüncüsü komşularla işbirliği sağlanacak, dördüncüsü laiklik ve aydınlanma tüm toplumda hayata geçirilecek, beşincisi bu programı gerçekleştirmek için Türkiye, Avrasya'daki onurlu ve öncü konumuna yerleşecek. Bu programla biz seçimlerde Türk milletinden yetki talep ediyoruz, Türk milletine güveniyoruz.



26 Ağustos Vatan Partisi'nin tarihidir. Suriye'yi vuran ABD füzelerini alkışlayanların 26 Ağustos'ta hangi cephede bulundukları çok açık. 26 Ağustos milli zaferimizin tarihidir. Oysa Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki partilerin hepsi ABD füzelerini alkışladı. Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın Türk milletinin zaferi olacaktır."



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