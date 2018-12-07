Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Denizli’de yapılan “ekonomik kriz ve çözüm” panel katıldı. Uzmanların katıldığı panelde tarım, hayvancılık, sanayi ve ihracatın sorunları ve çözümleri ele alındı. Öne çıkan çözüm önerisi, ithalat sarmalına son verilmesi ve bütün aktörleri üretim atağına geçmesi oldu. Perinçek, “Kanal İstanbul” çıkışı ile dikkat çekti.

Vatan Partisi, Ege Bölgesi’nin sanayi kenti olan Denizli’de “ekonomik kriz ve çözüm” paneli düzenledi. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ihracattaki sorunlar ve çözümleri enine boyuna ele alındı.



Denizli Hayvancılık Kooperatif Başkanı Mehmet Varol, rakamlarla tarım ve hayvancılığın son 15 yıllık daralmayı anlattı.



Besin üretimine insanlığın muhtaç olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Cengiz Çakır, asgari ücret masasındaki açlık sınırı tartışmasına açılım getirdi.



46 yıldır sanayicilik yapan Faruk Alyaz ise Türkiye sanayisinin hammaddeyi ithal edildiğini gerçeğini hatırlattı. Alaz, sanayinin durumunu anlattı.



Tekstilci ekonomist Kubilay Gürsoy da ithalat sorununa vurgu yaptı; AKP iktidarı döneminde yapılan pamuk ithalatı rakamlarını verdi.



Kriz ve çözüm panelinde en son Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek konuştu.



İhracatı önemli olduğunu ancak ekonominin ihracat odaklı değil üretim merkezli olması gerektiğini belirten Perinçek, hükümetin Kanal İstanbul projesini eleştirdi ve partisinin büyük projesini açıkladı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Denizli merkezinden Honaz ilçesine gitti. Üretim kurultayına katılan Perinçek, çiftçilere seslendi.







HABER: UFUK AKKAYA -KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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