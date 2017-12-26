Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) değerlendirdi.
Doğu Perinçek şunları söyledi:
Darbeyi bastırma kapsamındaki eylem hukuka uygun olmalı.
Amaca uygun düzenleme, ceza kanunumuzda var.
KHK'nın geçerliliği OHAL süresiyle sınırlıdır.
Suç tanımı geneldir, bir olayla sınırlı olamaz.
Suçsuzluk kişilerle ilgili değil, eylemle ilgilidir.
Yargıçlara ve savcılara ağır yük bindiriliyor.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yayınlanan son KHK'yı değerlendirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) değerlendirdi.
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