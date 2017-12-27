Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AKP Türkiye'yi yönetemiyor. 15 yılda kanun yazmasını öğrenememiş bir hükümet var. Meclis devre dışı bırakıldı. Türkiye'yi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar." dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gazeteci Rafet Ballı'nın sorularını yanıtladı.



Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek, AKP ve hükümete sert eleştiriler yöneltti.



Perinçek, "AKP Türkiye'yi yönetemiyor. 15 yılda kanun yazmasını öğrenememiş bir hükümet var. Meclis devre dışı bırakıldı. Türkiye'yi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar." dedi



Doğu Perinçek şunları söyledi:



- AKP yasa çıkarmayı bilmiyor. Kişiye özel yasa olmaz.



​- Adamı yakalamışsın, dövüyorsun. Dövemezsin. Yüzüne tükürüyor. Tüküremezsin. Bunun cezasını hakimler verir.



​- 696 sayılı KHK’nın 121. Maddesiyle amaçlanan hüküm, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nunda zaten var.



AKP ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR



​- İlan ediyorum Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetemezler. 15 yılda kanun yazmasını öğrenememiş bir hükümet var



'BU KARARNAME İPTAL EDİLMELİ'



- Kanun yazmayı bilmeyen ülkeyi yönetemez.



​- Bir olaydan hareketle kanun yazılmaz.



​- Suç tanımı geneldir, bir olayla sınırlanamaz



​- KHK, OHAL gerekçesi kapsamında olmak zorundadır



MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILDI



- Meclis devre dışı bırakıldı. Türkiye'yi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar. KHK'lar Olaganüstü hal kapsamında olmalıdır. Bakıyorsunuz Olağanüstü Hal Kapsamına girmeyen konularda KHK çıkartılıyor. Meclis devre dışı bırakıldı.



TEK TİP ELBİSE İNSAN HAKLARINA AYKIRI



- Tutuklulara karşı tek tip uygulaması yasa dışıdır. Tek tip kıyafet uygulaması AİHM'e aykırıdır. Bu daha önce AİHM tarafından karara bağlanmış ve insan haklarına aykırı bulunmuştur. Şimdi bu uygulamaya geçilirse akabide AİHM tarafından teker teker mahkumiyet kararları gelecektir. Tutuklu başına 10 bin lira ödense 700 milyon yapar. 20 bin lira ödense 1.5 milyar lira yapar. Zonguldak'ta madencinin ödediği vergiyi terör örgütü mensuplarına verecek hükümet. Böyle şey olmaz. Düzenleme AİHM'e aykırıdır. Tek tip kıyafet uygulaması derhal kaldırılmalı.



PKK BEYAZ BAYRAK ÇEKECEK



Türkiye'nin birinci sorunu vatan bütünlüğü. Bunun için Suriye ile işbirliği şart. Bu işbirliği gerçekleşirse PKK beyaz bayrak çekecek.



İBRAHİM KALIN TAVRI TÜRKİYE'Yİ ABD'NİN KUCAĞINA İTER



Esad'ın PYD çıkışı ve İbrahim Kalın'ın açıklamalarını değerlendiren Perinçek 'Esad Türkiye'ye elini uzatırken Kalın'ın açıklamaları Türkiye'yi ABD'nin kucağına iter. Bu nedenle AKP Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin ihtiyacı Vatan Partisi'nin programı.



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