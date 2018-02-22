Cinsel istismara ilişkin yeni cezai düzenlemeler için 6 bakandan oluşan komisyon çalışmalarına başladı. Çocuğa yönelik tüm suçların görüşüleceği komisyonda kimyasal hadım gündeme gelmesine ise Vatan Partisi tepkili. Uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çözümün eğitimden geçtiğini vurguladı.

Hükümet çocuğa yönelik istismar için harekete geçti.



Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınmıştı komisyon kurulması kararı… Çalışmalar basına kapalı başladı.



6 bakandan oluşan komisyona Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık ediyor. Komisyonda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alıyor.



Mevcut düzenlemeleri gözden geçirecek olan komisyonun konuyla ilgili hazırlayacağı rapor hükümete sunulacak. Ardından, Türkiye Büyük Millet Meclis’i gündemine getirilecek.



Çocuğa yönelik tüm suçların ele alınacağı masada kimyasal hadım da seçenekler arasında. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise uygulamaya tepkili.



“Temel hedef suçu ortadan kaldırmak olmalı” diyen Perinçek çözüm önerilerini sıraladı.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ-BARIŞ YURTERİ

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