Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 73. kuruluş yıldönümünü kutalayan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) öncü partisi Kore İşçi Partisi’ne dayanışma mesajı gönderdi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Kore İşçi Partisi’ne gönderdiği kutlama mesajı şöyle:



"Kore İşçi Partisi Merkez Komitesine;



Vatan Partisi olarak, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin öncü partisi olan Kore İşçi Partisi’ni 73. kuruluş yıldönümü sebebiyle kutlarız.



Kore halkı için ulusal birliği, barışı ve refahı getirecek olan Kuzey-Güney Zirvesi’ni de büyük bir mutlulukla karşıladık. Bu tarihi bir başarıdır.



Bugün Türkiye Cumhuriyeti Batı Asya’da Amerikan emperyalizmine ve onun terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de Doğu Asya’da aynı düşmana karşı savaşıyor. Biz Vatan Partisi olarak Batı Asya’da anti-emperyalist bir cephe oluşturuyoruz, siz Kore İşçi Partisi olarak Doğu Asya’da anti-emperyalist bir cephe oluşturuyorsunuz. Her iki parti de aynı kıtada aynı amaçla mücadele ediyor: Asya Çağının yükselişi!



Eminiz ki bizlerin mücadelesi Asya uygarlıklarının yükselişini hızlandıracaktır. Ve bu kararlılık sadece Asya uluslarına değil, bütün ezilen milletlere güç verecektir.



Bu umut ve kararlılıkla Kore halkını selamlıyor ve Kore İşçi Partisi’nin kurucusu, değerli lider Kim İl Sung’u anıyoruz.



Yaşasın Kore İşçi Partisi!



Yaşasın Vatan Partisi!"







KDHC dünyaya ilk mesajını 1993 yılında Kim İl Sung- Doğu Perinçek görüşmesiyle vermişti



Aydınlık