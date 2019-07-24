Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı
Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı
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Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı

Perinçek'in mesajı şöyle;

Lozan Antlaşması, Mehmetçiğin sekiz yıllık savaşta süngüyle kazandığı zaferin zamanın büyük emperyalist devletlerine onaylatılmasıdır.
 
Türkiye, Birinci Cihan Savaşında Mihver Devletleri safında yer alıp da savaştan boynu eğik çıkmayan tek devlettir.
 
1914’ten 1922’ye o büyük savaş ve Lozan Antlaşması, Devrimci Türkiye’nin zaferleridir. 1913 yılında İttihat Terakki’nin tek başına iktidara gelmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da kurduğu Devrimci Millî Hükümet, Türkiye’yi ayağa kaldırmış ve Birinci Cihan Savaşından devrimle çıkarmıştır. Lozan, devrimle kazanılan savaşın devrimci hükümetle Yedi Düvele kabul ettirilmesidir.
 
Bizi o büyük savaştan Lozan’a ulaştıran Mustafa Kemal Atatürkümüzü, Lozan’da Devrimci Hükümeti temsil eden İsmet Paşa’yı ve Mehmetçiğimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Etiketler; #doğu perinçek #lozan
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