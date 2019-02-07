Fransa Cumhurbaşkanı Macron 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti. Macron'un bu skandal kararına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi. Reyhan, "Fransa'nın bu yanlıştan döneceğini umuyoruz. Bizi 24 Nisan'da Paris'te bu yalanı çiğnemek zorunda bırakmayın. Daha önce yaptık, yine yaparız." ifadelerini kullandı