Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi sonrası mesaj gönderdi

Doğu Perinçek'in Maduro'ya gödnerdiği mesaj şöyle:



Ekselansları Sayın Nicolás Maduro Moros

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı



Amerikan emperyalizmi tarafından Şahsınıza karşı yapılan suikast girişiminin haberini aldık. Şaşırmadık!

Bu saldırı, 200 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Venezuela’ya, bu ülkenin ismini aldığı büyük devrimci Simon Bolivar’a, Venezuela halkını bağımsızlık ve devrim mücadelesi etrafında birleştirip ayağa kaldıran efsanevi lider Hugo Chavez’e ve bu devrimci geleneği sürdüren Nicolás Maduro’ya karşı yapılmıştır.

Bu saldırı aynı zamanda, emperyalizme karşı mücadele yolunda çok daha ileri taşıdığımız Türkiye – Venezuela ilişkilerine karşı yapılmıştır.

Saldırı çaresizdir! Amerikan emperyalizmi, battıkça bu tür illegal yöntemlere başvurmaktadır. Böyle köklü bir bağımsızlık mücadelesine karşı elinde başka bir silahı yoktur.

Saldırıyı kendimize yapılmış kabul ediyoruz. Amerikan emperyalizmiyle göğüs göğüse çarpışan Türkiye’nin kalbi, Amerikan emperyalizmiyle göğüs göğüse çarpışan Venezuela halkı ve onun devrimci lideriyle birlikte çarpıyor.

Uçurdukları dronlar, kurulmakta olan çok kutuplu yeni dünyayı engelleyemeyecektir.

Venezuela halkına ve liderine en derin saygılarımı sunar, başarılar dilerim.

Her zaman zafere doğru!

Hasta la victoria siempre!



Doğu PERİNÇEK

Vatan Partisi Genel Başkanı

ulusal.com.tr