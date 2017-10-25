atan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in kurduğu partinin perde arkasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener'in küresel sermaye tarafından desteklendiğini belirten Perinçek, partiye katılanların da pişman olacağını söyledi

Açık ve net konuştu. "Meral Akşener'in partisi küresel sermaye destekliyor" dedi.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında bu değerlendirmeleri yaptı.



Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye cephesine geçmesiyle Amerika'nın iktidar şansını kaybettiğini belirtti.



"Kılıçdaroğlu ile de iktidar olamazlar" diyen Perinçek, Akşener'in partisi için de "çaresizlik" yorumu yaptı.



Perinçek, Ümit Özdağ'ın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı.



Akşener'in partisine katılanları da uyardı.



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