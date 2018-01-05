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Doğu Perinçek'ten Murat Hazinedar, Hakan Atilla davası ve İran açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınması, ABD'deki Hakan Atilla davası ve İran devletinin bastırdığı ABD destekli eylemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin kritik değerlendimelerde bulundu Doğu Perinçek. Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili önemli uyarılar yaptı.

Perinçek, ABD'deki Atilla Davasına ilişkin de konuştu. 

Hükümeti de aldığı yanlış tutumdan dolayı eleştirdi.

Bu ambargonun Türkiye'ye de uzanabileceğini söyleyen Doğu Perinçek, Türkiye'nin doğru tavrı bi an evvel alması gerektiğinini altını çizdi.

Vatan Partisi Lideri, İran'daki Batı destekli eylemlere de değindi. Olaylara "Türkiye'nin toprak bütünlüğü tarafından bakmamız lazım" dedi. 

Vatan bütünlüğünü sağlamanın esas olduğunu belirtti Perinçek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #murat hazinedar #hakan atilla #abd #beşiktaş #iran
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