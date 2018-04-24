Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu Çıkış Yolu programında erken seçim tartışmaları ve gündemdeki konularla ilgii önemli açıklamalarda bulundu.



Doğu Perinçek'in açıklamasından satır başları şöyle;

Anayasa'nın en önemli haklarından biri dilekçe hakkıdır. Bu hak ortadan kaldırılıyor. 100 bin imza için E-Devlet sistemi uygulanmalı.

Vatan Partisi zor dönemlerin partisidir. Büyük çözümler dönemindeyiz.

Sistem çöküyor. İktidar darbeci, muhalefet hileci.

ABD füzesini alkışlayan Erdoğan bitti.







